Encore une occasion ratée à Radio-Canada

En deux jours, ARTV s’acquittera d’une partie des « devoirs » de Radio-Canada envers les francophones hors Québec.

Les téléspectateurs, qui n’ont pas vu la minisérie Le monde de Gabrielle Roy à ICI TOU.TV EXTRA l’hiver dernier, pourront la voir à raison de quatre épisodes en rafale ce soir et demain à ARTV, une autre chaîne payante de Radio-Canada. Pour l’instant, que je sache, Le monde de Gabrielle Roy n’est pas encore à l’horaire de la chaîne principale de Radio-Canada.

Si l’on n’est pas plus pressé de la diffuser sur la chaîne principale, c’est qu’on ne s’attend pas à ce qu’elle pulvérise des records d’écoute. Avec raison. La minisérie n’est pas nulle, mais elle ne bouscule rien. Rien n’y est franchement mauvais, mais rien n’y est remarquable non plus. Les scénarios de Renée Blanchar sont minces et sans surprises, sa direction des acteurs – car Madame Blanchar est aussi la réalisatrice – est molle et quasi inexistante. Même un acteur chevronné comme Gaston Lepage a du mal à se démarquer.

La musique n’arrive pas à faire oublier la faiblesse des dialogues, rendue encore plus apparente par la narration qui puise dans les beaux textes de Gabrielle Roy. Heureusement, les images sont belles et les reconstitutions d’époque sont réussies. La maison de Gabrielle Roy, qu’on a fini par restaurer et qui est devenue un musée, est aussi mise en valeur. On s’ennuie un peu, mais...

UN PENSUM, LES SÉRIES HORS QUÉBEC ?

Périodiquement, Radio-Canada estime qu’il fait partie de son mandat de diffuseur hautement subventionné de présenter une série tournée à l’extérieur du Québec. Je ne crois pas qu’on le fasse de gaieté de cœur. J’ai participé comme auteur à une seule de ces séries hors Québec : Samuel et la mer. Quatre épisodes de 45 minutes qui furent tournés dans la région pittoresque de Cap-Pelé, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Moncton. Le tournage fut un pensum (tâche supplémentaire donnée comme punition) pour l’équipe de production, le budget, à ce qu’on m’a rapporté, n’étant guère plus généreux que si l’on avait tourné à Montréal.

C’est pour des questions d’argent que le Nouveau-Brunswick a toujours été la province privilégiée pour les séries « hors Québec ». La population francophone y étant plus nombreuse qu’ailleurs, le bassin d’acteurs, professionnels comme amateurs, y est aussi plus considérable. Surtout qu’étant voisine, cette province est plus accessible que les Prairies ou même le nord de l’Ontario.

LES ANGLOPHONES Y ARRIVENT POURTANT

À l’exception de Belle-Baie, qui comptait 44 épisodes, la plupart des séries tournées en Acadie n’ont que quelques épisodes. De mémoire, aucune n’a marqué les téléspectateurs. Est-ce à dire que les séries tournées hors Québec sont toutes destinées à connaître un sort médiocre ? Oui, tant qu’on ne leur affectera pas des producteurs, des scénaristes et des réalisateurs de grande expérience et, surtout, tant qu’on ne les dotera pas d’un budget conséquent.

Si des séries anglophones aussi fameuses que Corner Gas et Republic of Doyle ont pu être tournées entièrement en Saskatchewan et à Terre-Neuve et Labrador, il n’y a aucune raison pour qu’on ne puisse produire avec succès des séries francophones hors Québec, particulièrement là où se trouvent des minorités qui ne veulent pas s’éteindre. Mais il faut avoir la volonté de le faire et, surtout, il faut accepter qu’elles coûtent plus cher, beaucoup plus cher même. Dommage, mais on a encore une fois raté une belle occasion avec Le monde de Gabrielle Roy.