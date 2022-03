Et si Zelensky frappait à votre porte?

« Bonjour, je suis votre voisin, Volodymyr Zelensky. Ma maison est en train de brûler, pouvez-vous s’il vous plaît m’aider à éteindre l’incendie ? »

« Oh, j’aimerais bien, mais c’est l’heure du souper, je dois nourrir mes enfants... »

Écoutez la rencontre Martineau - Dutrizac diffusée chaque jour en direct 11 h via QUB radio :

COURAGE, MONSIEUR !

« Votre maison est en train de brûler ? Mais c’est épouvantable ! Tenez, voilà 30 $, allez acheter un extincteur à la quincaillerie d’à côté ! Non, non, j’insiste, vraiment ! Vous me rembourserez lorsque vous pourrez... »

« Votre maison brûle ? Monique, la maison d’à côté est en train de brûler, vite, fais les bagages, faut partir ! »

« Oui, j’ai vu ça à la télé tantôt ! Quel drame ! On voyait le toit qui s’effondrait ! Avec ma télé 4K, c’est comme si on y était... Malheureusement, j’ai un rendez-vous, mais on est de tout cœur avec vous ! »

« Votre maison est en train de passer au feu ? Justement, toute ma famille est réunie dans le salon pour l’anniversaire de mon petit-fils, entrez et venez nous raconter ça ! »

« Ah non, moi j’ai peur du feu ! Mais courage, monsieur, courage ! Tenez, je vais vous filmer et je vais publier ma vidéo sur mon compte Instagram, ça va sensibiliser les gens à l’importance d’installer des gicleurs... »

« Vous aider ? Êtes-vous fou ? Tout d’un coup que c’est un pyromane qui a mis le feu chez vous, il risque de vouloir se venger et de mettre le feu chez nous ! Non, merci, j’ai assez de troubles comme c’est là ! »

ARRÊTEZ DE JOUER AVEC L’ÉLECTRICITÉ !

« Votre maison est en feu ? Qu’est-ce que vous avez fait pour que ça arrive ? Vous vous êtes endormi une cigarette à la bouche ? Vous avez essayé de réparer votre système électrique ? Vous savez que c’est très dangereux de faire ça quand on n’est pas un électricien certifié ! »

« Monsieur, premièrement, laissez- moi vous dire que je vous trouve très courageux ! Ma femme, mes enfants, moi, tout le monde ici admire votre résilience ! Si vous voulez, nous sommes prêts à accueillir vos enfants pour la nuit ! Mais pour ce qui est de vous aider à combattre les flammes, ce ne sera malheureusement pas possible, c’est trop dangereux... Vous comprenez, j’espère ! Mettez-vous à notre place ! Si c’était notre maison qui brûlait, je ne dis pas... On se battrait avec l’énergie du désespoir ! Mais là... »

« Hein ? Quoi ? Je m’excuse, mais avez-vous vu l’heure qu’il est ??? C’est quoi l’idée de réveiller les gens en pleine nuit ? »

Écoutez l'édito de Richard Martineau diffusé chaque jour en direct 8 h 30 via QUB radio :

AS-TU TA CARTE DE MEMBRE ?

« Votre maison brûle ? Restez là, je vais appeler le 9-1-1 ! »

« Oui, je suis le maire ! Oui, on a un service de pompiers ! Mais je ne veux pas mettre leur vie en péril... »

« Oh là là ! Attendez, je vais organiser une rencontre Zoom avec tous les membres de ma famille pour voir ce qu’on pourrait bien faire pour vous aider ! J’espère qu’on va avoir le quorum, parce que deux de mes cousins sont partis à la pêche... »

« Oui, en tant que pompier volontaire, j’ai tout ce qu’il faut pour vous aider, mais... Êtes-vous membre de l’ADLVS ? L’Association des locataires victimes de sinistres ? Non ? Désolé, on ne peut rien faire pour vous ! Nous, on aide juste nos membres ! Mais courage, hein ! »