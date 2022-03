Hausse des crimes haineux pendant la pandémie au Canada

Le nombre de crimes haineux déclarés par la police au cours de la première année de la pandémie a augmenté de 37 % au pays par rapport à 2019, selon Statistique Canada.

Ainsi, pendant la première année de la pandémie de COVID-19, les services de police ont déclaré 2669 affaires de crimes haineux au Canada.

«Il s’agit du nombre le plus élevé de crimes haineux déclarés par la police enregistré depuis que des données comparables sont devenues disponibles en 2009», a indiqué Statistique Canada.

En 2020, le nombre de crimes haineux ciblant la race ou l’origine ethnique a presque doublé (+80 %) par rapport à un an plus tôt, et a été à l’origine de la majeure partie de l’augmentation du nombre de crimes haineux observée à l’échelle nationale.

«La pandémie a davantage révélé et exacerbé les enjeux entourant la sécurité des collectivités et la discrimination au Canada, y compris les crimes haineux», a affirmé l’agence fédérale.

Les plus fortes augmentations ont ciblé les Noirs (+318 affaires, +92 %), les Asiatiques de l’Est ou du Sud-Est (+202 affaires, +301 %), les Autochtones (+44 affaires, +152 %) et les Sud-Asiatiques (+38 affaires, +47 %).

Augmentation dans la plupart des provinces

Lorsque la taille de la population est prise en compte, le taux de crimes haineux au Canada de 2019 à 2020 a augmenté de 35 % pour atteindre sept affaires pour 100 000 habitants.

Parmi les provinces, les augmentations les plus marquées ont été enregistrées en Nouvelle-Écosse (+70 % ; +23 affaires), en Colombie-Britannique (+60 % ; +198 affaires), en Saskatchewan (+60 % ; +20 affaires), en Alberta (+39 % ; +84 affaires) et en Ontario (+35 % ; +316 affaires).

Le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et les Territoires du Nord-Ouest n’ont fait état d’aucune hausse.

Au Québec, 86 affaires de plus ont été enregistrées en 2020, par rapport à 2019, pour un total de 485 crimes haineux déclarés par la police. Par rapport à la taille de la population, il s’agit de 5,7 affaires pour 100 000 habitants (contre 4,7 en 2019).

Diminution des crimes haineux ciblant la religion

Par ailleurs, Statistique Canada note que les crimes haineux ciblant la religion ont diminué pour une troisième année consécutive, affichant une baisse de 16 % en 2020.

Les populations juive et musulmane ont continué d’être plus fréquemment ciblées, représentant 62 % et 16 %, respectivement, des crimes motivés par la haine d’une religion.

«La diminution du nombre de crimes haineux ciblant la religion s’explique principalement par le fait que le nombre de crimes haineux ciblant la population musulmane a diminué de 55 % en 2020, passant de 182 affaires à 82 affaires», note Statistique Canada. Les plus importants reculs ont été observés au Québec (-50 affaires), en Ontario (-27 affaires) et en Alberta (-19 affaires).