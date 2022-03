Inflation: l’écrasante majorité des PME victimes d’une hausse des coûts

La hausse des coûts due à l’inflation inquiète plus de 85 % des chefs d’entreprises, selon une récente étude de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) dévoilée jeudi.

• À lire aussi: Hausse du prix des aliments: la course aux aubaines gagne des adeptes

Quelque 73 % des propriétaires d’entreprises ont été contraints d’augmenter leurs prix pour compenser l’inflation, alors que plus de la moitié (52 %) ont dû travailler plus d’heures pour alléger les coûts de main-d’œuvre.

Les résultats du sondage indiquent aussi que pour rester concurrentielles, 38 % des PME ont consenti à réduire temporairement leurs marges bénéficiaires, au moment où 29 % ont décidé de réduire à la baisse investissements et prévisions de croissance.

«Pour assurer la reprise des PME et la croissance de notre économie, le gouvernement du Québec doit adopter des mesures pour aider nos entrepreneurs», a indiqué dans un communiqué François Vincent, vice-président pour le Québec de la FCEI.

Pour faire face à l’inflation, la majorité des PME réclament une réduction de taxes sur la masse salariale et un gel des coûts relatifs à la paperasse administrative, selon l’organisme, qui précise que les plus petites entreprises des services et de la construction sont les plus touchées l’inflation.

Pour 87 % des propriétaires de PME, un retour d’Hydro-Québec devant la Régie de l’énergie serait une mesure adéquate pour réduire l’impact de l’inflation sur leur entreprise, selon la Fédération.

«La FCEI demande au gouvernement de clarifier sa position vis-à-vis d’Hydro-Québec pour rassurer les PME et s’assurer qu’elles ne seront pas les seules à assumer la facture», a ajouté M. Vincent.

À VOIR AUSSI...