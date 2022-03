«J’ai apprécié chaque minute» - Ben Chiarot

Au cœur des rumeurs de transactions depuis belle lurette, le défenseur Ben Chiarot a finalement échangé par le Canadien de Montréal aux Panthers de la Floride, mercredi soir, et c’est avec un peu de nostalgie dans l’âme qu’il a commenté la transaction aux médias.

En retour du vétéran de 30 ans, le directeur général Kent Hughes a obtenu l’attaquant Tyler Smilanic, un choix de premier tour en 2023 et un autre de quatrième ronde cette année. Le Tricolore conserve par ailleurs 50 % du salaire restant de l’arrière.

«J’ai apprécié chaque minute en tant que Canadien de Montréal, a mentionné l’arrière qui était accompagné de sa jeune fille au podium durant un point de presse tenu à Brossard, jeudi. La ville, le Centre Bell, le fait de vivre à Montréal, tout cela fait en sorte que c’est un bel endroit pour être un joueur de hockey. Pour le reste de ma vie, je serai heureux de dire que j’ai joué ici.»

«Au cours des dernières semaines, c'était clair que j'allais être échangé, avait aussi souligné Chiarot dans une entrevue accordée mercredi à Louis Jean lors du deuxième entracte du match entre les Blue Jackets de Columbus et les Sénateurs d'Ottawa, diffusé à TVA Sports. Le fait de ne pas jouer le dernier match signifiait que quelque chose s'en venait bientôt. J'ai reçu l'appel des Panthers et je suis excité de rejoindre l'une des meilleures équipes de la ligue.»

Une maison

Chiarot disputait sa troisième campagne dans l’uniforme du CH, lui qui avait été embauché à titre de joueur autonome en juillet 2019. Au terme de la saison 2021-2022, il va conclure une entente de trois ans qui lui rapporte 3,5 millions $ annuellement. Il deviendra donc joueur autonome sans compensation l’été prochain.

En cette saison de misère chez le Tricolore, l’Ontarien a amassé sept buts et 11 mentions d’aide pour 18 points en 54 parties. Il a également présenté un différentiel de -18.

«C'est difficile de laisser derrière soi ton équipe et tes amis, a continué Chiarot. Montréal a été ma maison pendant trois ans. Ma famille et moi adorions la ville. Évidemment, je me rappellerai toujours le fait d'avoir atteint la finale de la Coupe Stanley. C'est quelque chose que je vais me souvenir pour le restant de ma vie.»

Séjour en Floride

Avant de se joindre au Canadien, Chiarot a fait partie de l’organisation des Jets de Winnipeg pendant huit saisons. Il avait été un choix de quatrième tour (120e au total) des Thrashers d’Atlanta au repêchage de 2009. Maintenant, il est difficile de prédire avec exactitude la durée du séjour du défenseur en Floride, où les Panthers, premiers de la section Atlantique, ont de grandes aspirations. Le principal concerné pense-t-il déjà à son futur à long terme?

«Non, actuellement, mon objectif est d’uniquement de me préparer aux séries», a-t-il dit.

Par ailleurs, Chiarot ne devrait pas tarder à renouer avec le Canadien, car les Panthers seront de passage au Centre Bell le 24 mars et il jouera, à moins d’un imprévu d’ici là.

«Chaque fois que vous portez un uniforme et que vous en avez un autre le jour suivant, c’est étrange. Ce sera plus facile pour moi de me retrouver dans un endroit où j’étais à l’aise», a-t-il admis en évoquant ses retrouvailles de la semaine prochaine.

Avant ce rendez-vous attendu, Chiarot rejoindra sa nouvelle formation qui doit se mesurer aux Ducks d’Anaheim, vendredi.

- Smilanic, pour sa part, a 20 ans et n’a encore jamais joué dans la Ligue nationale. Sélectionné en troisième ronde par les Panthers en 2020, il évolue actuellement pour l’université Quinnipiac, dans la NCAA. L’athlète natif de Denver a totalisé 13 buts et 22 points en 38 matchs cette saison.

