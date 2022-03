La commission sur le caribou débutera ses consultations à la mi-avril

La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, chargée de trouver des solutions pour limiter les impacts socio-économiques de la protection de l’espèce, a annoncé jeudi qu’elle débutera ses travaux dès la mi-avril.

Les consultations s’amorceront le 12 avril à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, et se termineront le 17 mai à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord. Des arrêts sont également prévus à Alma, Baie-Saint-Paul, Chibougamau, La Sarre et Val-d’Or. Il est prévu que les audiences se tiennent en personne, mais la Commission suivra de près l'évolution de la situation épidémiologique et pourrait modifier ses plans si nécessaire.

Pour chacune des villes visitées, la Commission organisera des audiences publiques avec les citoyens des régions concernées. «Ils pourront alors préparer et déposer un mémoire ou simplement partager leurs opinions en remplissant un formulaire sur le site de la Commission», a ajouté par voie de communiqué la présidente du projet, Nancy Gélinas.

À travers la province, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) évaluait que l'on comptait de 6000 à 8500 caribous forestiers au Québec lors du dernier bilan, en 2012. En 2019, plus de 140 000 personnes faisaient carrière dans l’industrie forestière.