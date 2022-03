La série «Faits divers» distribuée aux États-Unis et en Amérique latine

La société médiatique Olympusat va faire découvrir la série «Faits divers» aux États-Unis et en Amérique latine.

Olympusat, qui œuvre dans l’acquisition, la distribution et la production télévisuelle, a acquis les quatre saisons de la fiction mettant en vedette Isabelle Blais, Patrick Hivon et Émile Proulx-Cloutier, ont annoncé jeudi Encore Télévision-Distribution et la boite de production Sovimage.

C’est Joanne Arseneau qui a écrit les 32 épisodes et c’est Stéphane Lapointe qui les a réalisés. Tous deux collaborent à nouveau pour la nouvelle série «Une affaire criminelle» de Crave.

«Ce sont les textes et la réalisation qui font la force de "Faits Divers", une série qui surprend toujours avec ses personnages hors de l’ordinaire, ses enquêtes bien ficelées et son univers complètement déjanté; un pur plaisir!» a dit Sophie Deschênes, présidente et productrice chez Sovimage.

En anglais, la série qui a obtenu 18 nominations au Gala des prix Gémeaux a été rebaptisée «Crime Stories».

«Toutes les saisons seront offertes en version sous-titrée et doublée en espagnol, en portugais, ainsi qu’en anglais», a expliqué pour sa part Chrystine Girard, cheffe de la distribution internationale d’Encore Télévision-Distribution.

Les droits d’adaptation de «Faits divers» ont par ailleurs été acquis pour le territoire français.

La série est toujours disponible sur ICI TOU.TV EXTRA.