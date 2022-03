L'armée russe en quête de succès militaires

Contrairement à ce qu’a affirmé mercredi le président Vladimir Poutine, ses troupes russes ont du mal à surmonter les défis que pose l’invasion de l’Ukraine.

« Les forces armées ukrainiennes ont habilement exploité le manque de manœuvre de la Russie, frustrant l’avance russe et infligeant de lourdes pertes aux forces d’invasion », a indiqué le ministère de la Défense britannique.

L’une des grandes erreurs des forces russes a été de multiplier les fronts dès les premières heures de l’invasion, selon le lieutenant-colonel des Forces armées canadiennes à la retraite Rémi Landry.

« Elles ont commencé leurs attaques sur cinq axes différents, ont été prises pour diviser leurs troupes et étendre leurs lignes logistiques », a précisé celui qui est professeur à l’Université de Sherbrooke.

Depuis deux semaines, les forces russes n’ont pas mené d’attaques qui leur permettraient de prendre le contrôle de plusieurs zones à la fois. Et il est peu probable qu’elles le fassent la semaine prochaine, soutient l’Institut pour l’étude de la guerre.

Il serait surprenant que les Russes encerclent complètement Kyïv ou déplacent davantage de troupes pour intensifier les assauts dans le nord-est de l’Ukraine prochainement, a-t-il estimé.

Dommages en vue

« Poutine doit se rendre compte qu’il ne peut maintenant plus réussir. [...] Il ne pourra pas écraser et conquérir l’Ukraine, car ils ont fondamentalement montré qu’ils avaient un esprit indomptable », a soutenu hier le premier ministre britannique, Boris Johnson, à la BBC.

Cependant, les forces russes ont encore la capacité de faire « beaucoup de dommages », ont affirmé des sources militaires de l’OTAN à la BBC.

« Malgré les négociations, l’armée russe continue à pilonner des villes. Les frappes s’intensifient de jour en jour et je m’attends à ce que ça se poursuive », a confirmé au Journal Justin Massie, professeur en science politique à l’Université du Québec à Montréal.

Troupes en soutien

Vladimir Poutine cherche toujours des combattants pour soutenir les 150 000 soldats au front. Plus de 40 000 Syriens se sont déjà portés volontaires pour se battre aux côtés de la Russie, et un millier de Tchétchènes seraient en route pour l’Ukraine.

Pour Justin Massie, ces combattants étrangers sont perçus comme de la « chair à canon » par Moscou.

« Leurs décès ne sont pas importants pour Poutine, alors que les décès de soldats russes ont des conséquences domestiques », soutient-il.

Le vrai visage de la guerre

Cette photo que nous publions aujourd’hui est particulièrement dure et difficile à regarder. Nous en sommes bien conscients, mais nous avons décidé de la publier afin de montrer toute l’horreur et la violence d’une guerre. Nous considérons que c’est notre rôle de montrer la réalité que vit la population de l’Ukraine, même si elle est choquante. La très grande partie de nos lecteurs sont des adultes et sont bien informés. Nous recommandons tout de même aux parents de ne pas laisser leurs enfants les regarder seuls et sans explications.

Dany Doucet

Rédacteur en chef

