L’attachement infaillible des Ukrainiennes envers leur pays

Régine Laurent se dit profondément touchée par l’histoire de ces femmes ukrainiennes qui avaient fui les combats pour se réfugier dans d’autres pays, mais qui décident désormais de revenir chez elles, malgré le conflit qui sévit en Ukraine.

Lors de son billet à l’émission Le Bilan, Mme Laurent a affirmé comprendre et respecter cette décision qui prouve l’attachement que les Ukrainiennes ont envers leur pays et l’impossibilité pour certaines d’oublier leur nation.

«Pour elles, c’est comme abandonner tout ce qu’elles ont : leur tissu social, leur famille, leur vie», explique Régine Laurent.

«Du jour au lendemain, ou dans la prochaine heure, tu fais ton petit baluchon et tu quittes tout, y compris les humains qui font partie de ton cercle social et de ton environnement», ajoute-t-elle.

Régine Laurent estime que l’invasion russe aura prouvé toute la solidarité du peuple ukrainien.

«Quand on voit des gens qui sont en train de remplir des sacs de sable, épaule à épaule, il n’y a pas de statut social. Il y a un seul objectif : ralentir l’ennemi», soutient-elle.

Régine Laurent juge d’ailleurs que Vladimir Poutine a fait une mauvaise évaluation avant d’envahir l’Ukraine. Selon elle, le président russe croyait que les Ukrainiens étaient des Russes de second ordre. La résistance affichée par le peuple ukrainien prouve toutefois le contraire, estime-t-elle. Et le fait que de nombreuses femmes choisissent d’y retourner est un symbole fort de leur puissant lien avec leur pays.

«Elles savent qu’il y a la guerre, elles savent qu’il y a des morts, elles savent qu’on tue les enfants, mais à l’intérieur, dans tes tripes, tu dis : “non, je dois y retourner”», affirme Régine Laurent

Pour voir le billet de Régine au complet, visionnez la vidéo ci-haut.