Le Canada offre trois ans de résidence temporaire aux Ukrainiens

Le Canada a annoncé jeudi la mise en place d’un nouveau programme d’immigration permettant d’offrir aux Ukrainiens qui fuient la guerre un permis de résidence temporaire pouvant aller jusqu’à trois ans.

«Les demandes d’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine sont maintenant ouvertes», a déclaré le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser.

Dans un communiqué, Ottawa précise que les demandeurs souhaitant utiliser ce nouveau «moyen spécial et accéléré d’obtenir la résidence temporaire» doivent effectuer leur demande en ligne et fournir leurs données biométriques (empreintes digitales et photo).

Les réfugiés ukrainiens peuvent en même temps effectuer une demande de permis de travail et d’études gratuits.

Le Canada, qui compte une importante diaspora ukrainienne surtout dans le centre et l’ouest, permet en outre aux Ukrainiens et à leurs familles déjà installés sur le sol canadien de bénéficier de ces nouvelles mesures.

Les travailleurs, étudiants ou visiteurs ukrainiens «peuvent présenter une demande pour prolonger leur statut de visiteur ou leur permis de travail pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans», précise le gouvernement canadien.

Selon le décompte de l’ONU publié jeudi, plus de trois-millions de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février, dont plus de la moitié se sont réfugiés en Pologne.