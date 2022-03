Le CF Montréal banni de la télé

Des fois, on aurait le goût de brailler. Le CF Montréal, l’ancien Impact de mon cœur, rencontrait hier soir le Cruz Azul de Mexico. Quart de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Vous n’avez pas pu suivre le match à la télévision. Ne restait que la radio sportive du 91,9. Même si ces rencontres de la Ligue des champions passionnent les amateurs.

J’ai été privilégié dans ma vie. J’étais au Stade Azteca quand l’Impact avait affronté le club America à Mexico. En compagnie de Jean Bernier, le père de Patrice, et de Jeremy Filosa.

Il devait y avoir au moins 60 000 spectateurs et lors du match retour, même si le Canadien affrontait les Sénateurs d’Ottawa en série éliminatoire, 61 000 amateurs s’étaient entassés dans le Stade olympique.

C’était extraordinaire et évidemment, le match était présenté à la télévision. Et l’impact pour... l’Impact avait été énorme.

ONE SOCCER ?

« On a essayé d’arriver à une entente avec One Soccer, le site de soccer qui a acheté les droits de la Ligue des champions pour le Canada. Mais il n’y avait rien à faire, il comptait sur le match de ce soir [hier soir] pour vendre des abonnements. Je ne pense pas que ce soit bon pour le CF Montréal de se priver ainsi d’une formidable visibilité », expliquait Louis-Philippe Neveu, le vice-président de TVA Sports, hier avant le match.

Surtout que Neveu est capable d’arriver à une bonne collaboration avec un détenteur de droits sur internet. Il le fait avec Camille Estephan et le réseau Punching Grace.

Quand c’est possible pour la programmation, les fans peuvent suivre leurs favoris grâce à leur abonnement au réseau d’Eye of The Tiger ou se tourner vers TVA Sports.

Ce sont les boxeurs qui bénéficient de cette visibilité supplémentaire.

Et on va s’entendre qu’avec un début de saison difficile, le CF Montréal, mon ancien Impact, aurait bien besoin d’une dose supplémentaire d’amour.

Mais va falloir s’habituer au streaming, regardez ce qu’est devenu DAZN...

OVECHKIN ET LE 68

L’histoire a de ces éclairs de génie. Alex Ovechkin, le capitaine des Capitals de Washington, la capitale des États-Unis soit dit en passant, a surpassé la marque de Jaromir Jagr en comptant son 767e but.

Tout le monde sait ce qui se passe présentement en Ukraine. L’ironie de l’histoire, c’est qu’Ovechkin a dépassé le numéro 68 porté par Jagr pendant toute sa carrière. Et pourquoi Jagr portait-il le 68 ? En souvenir de l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’armée soviétique au printemps 1968. À l’époque, dans la vague de mai 1968, les Tchécoslovaques tentaient de se libérer de l’emprise de l’URSS. Il y a eu des émeutes, des tanks ont roulé dans Prague... et Jagr a décidé d’honorer les efforts de ses compatriotes en portant le chandail 68.

Ovechkin a reçu une chaleureuse et vibrante ovation debout à Washington. C’était mérité. Ovi a été proche de Vladimir Poutine il y a sept ou huit ans. Et l’a appuyé politiquement.

Sauf qu’il y a trois ou quatre ans encore, Poutine était le président d’un grand pays salué et respecté par la diplomatie internationale. Personne ne peut reprocher à Ovechkin d’avoir accepté les honneurs du président de son pays.

Cela dit, quand Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune, celui qui avait monté et dirigé le programme spatial américain et conçu l’énorme Apollo avait aussi créé les centaines de fusées V2 qui s’envolaient de Peenemünde en 1944 pour aller tuer des civils à Londres.

Wernher Von Braun était également membre du parti nazi depuis plus de dix ans quand les Américains l’ont récupéré.

Comme il pouvait être très payant, on l’a traité avec tous les égards et on lui a offert une émission de télévision sur l’espace le dimanche soir.

Fait qu’on peut se garder une petite gêne avec Ovi et réfléchir...

LE RAPPORT DENIS SUR LE HOCKEY

On s’approche de la date prévue pour le dépôt du rapport Marc Denis sur la situation du hockey québécois et sur les solutions proposées pour améliorer le désastre actuel dans le hockey amateur.

La vraie révolution, celle qu’il faudrait oser, serait de sortir le hockey des cités, villes et villages et de le confier au système scolaire.

Comme pour le football, le basket, le volleyball et les autres sports.

Avec au sommet, des ligues collégiales et universitaires qui joueraient le même rôle que le collégial au foot et le Rouge et Or dans l’universitaire.

Mais cette audace est impossible parce que la Ligue de hockey junior majeur du Québec fait partie de l’ensemble canadien. On ne peut corriger le hockey au Québec sans le faire dans le reste du pays. Et on le sait, 50,4 % des Québécois ont décidé de rester dans le Canada au dernier référendum.

De plus, il y a des élections prévues le 4 octobre. Jamais la CAQ ne va s’attaquer à un circuit implanté dans chacune des régions du Québec.

Les candidats du parti se feraient botter cul par-dessus tête de Shawinigan. Probablement de Victo. Sans parler de Baie-Comeau... et de l’Abitibi.

Rien ne va changer. Pis si je me trompe, rarement j’aurai été content d’avoir été dans l’erreur.