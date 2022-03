Le grand retour du salon chasse et pêche

À compter de ce matin à 9 h et jusqu’à dimanche, vous pourrez assister au seul salon chasse et pêche qui se déroulera à Québec, le Salon National de la Pourvoirie Chasse et Pêche.

Ce rendez-vous est donné à tous les amateurs de plein air, chasse et pêche, au Complexe Capitale Hélicoptère sur la route de l’Aéroport.

« Ça fait du bien de pouvoir revenir enfin présenter aux amateurs un salon qui leur permettra de planifier leurs prochaines saisons de chasse et de pêche, d’expliquer le promoteur de l’événement Gaétan Mondou. Après des reports en raison de la COVID, cette fois, c’est vrai. Le seul vestige que nous gardons encore, c’est le port du masque qui est obligatoire. »

Plusieurs exposants de différents domaines vous attendent sur place.

« Ça n’a pas été facile, mais nous sommes venus à bout de réunir une brochette d’exposants intéressants, d’expliquer M. Mondou. Les visiteurs pourront rencontrer sur place des gens du milieu de la pourvoirie, de la Côte-Nord, de Charlevoix, du réservoir Gouin, de la Sépaq et plus. Pour la première fois, il y aura de la machinerie forestière avec les gens de Mahindra, le célèbre Fat Truck, un véhicule tout-terrain très spécial, des marchands d’articles de chasse et pêche, dont Bruno Morency et des concessionnaires de chaloupes. L’entreprise de Québec qui fabrique la chaloupe La Commère sera sur place pour la première fois. »

CLINIQUES ET CONFÉRENCES

Plusieurs experts seront aussi sur place pour offrir des cliniques et conférences.

Des membres de l’émission Bête de chasse seront de la partie. Il y aura des cliniques sur l’appel de l’orignal avec Dan Lavoie, sur le ciblage des secteurs de rut avec Charles Doris, sur des techniques et astuces de pêche avec Bruno Morency, sur des conseils pour la chasse de la sauvagine avec Pierre Mondoux et sur comment travailler avec un GPS avec les gens d’Orientation Azimut. L’équipe de Chassomaniak sera aussi sur place.

Plusieurs experts dans la préparation des salines seront également au Salon pour vous aider à bien préparer votre site de chasse. Enfin, il ne faut pas oublier les gens d’Airmédic qui vous expliqueront comment fonctionnent leurs services.

Pour la première fois de l’histoire du Salon National à Québec, vous aurez l’occasion de taquiner vos premiers poissons de la saison dans un étang de pêche spécialement aménagé sur le site.

Présentement, près de 95 % des places sont vendues. Il faudra faire vite au salon pour tenter de récupérer une place.

SEPAQ ANTICOSTI

Avec la quantité de neige assez impressionnante qui est tombée dans le secteur de l’île d’Anticosti au cours de l’hiver, certains doivent certainement s’inquiéter pour la survie du chevreuil.

Photo courtoisie, Sépaq

« Selon les rapports que j’ai reçus de gens qui sont là-bas, le chevreuil n’a pas subi trop de dommages cet hiver, d’expliquer Robin Plante, de Sépaq Anticosti. On m’a informé que le chevreuil porte toujours sur la neige, ce qui lui permet de pouvoir atteindre ses sites de nourriture facilement. Il faut se croiser les doigts pour que cette situation se poursuive dans les prochaines semaines et que le printemps clément aidera à mettre fin au suspense. Il faut dire aussi que le chevreuil était en bonne santé lorsqu’il s’est présenté le bout du nez. »

Avec l’ajout d’un immense territoire au sud de l’île, Robin Plante ne sera plus sous peu le directeur de la Sépaq Anticosti. Il a accepté un nouveau défi, soit celui de créer la nouvelle pourvoirie avec l’ajout de près de 900 chasseurs dans ce nouveau secteur.

Il va regrouper le tout pour uniformiser les séjours, les prix et les services de la Sépaq Anticosti sur l’ensemble du territoire. Lorsque la nouvelle direction sera en place, il sera là pour les aider et transférer ses connaissances qu’il a apprises au cours de ses dix ans là-bas.

Très honnêtement, il ne pourra pas sortir l’île de lui si rapidement.