Le montant des fraudes à la PCU toujours secret

Deux ans après avoir remis ses premiers chèques pour la Prestation canadienne d’urgence (PCU), l’Agence du revenu du Canada (ARC) n’a toujours pas terminé son enquête et maintient le secret sur le butin des fraudeurs.

« Étant donné que les travaux d’analyse et de vérification sont toujours en cours, on ne peut pas confirmer le nombre d’enquêtes effectuées [...], la province de résidence des contribuables touchés, ni les montants qui y sont associés », a répondu au Journal un porte-parole de l’ARC, Hayley Hanks.

« Comme pour les autres prestations [...], des mesures seront prises ultérieurement pour vérifier que les demandeurs étaient bien admissibles à recevoir les prestations liées à la COVID-19 qu’ils ont perçues », poursuit-il.

Aucun progrès depuis un an

À pareille date l’an dernier, l’ARC avait fourni au Journal une réponse similaire à des questions sur les fraudes liées aux prestations d’aide financière et les montants qui y sont associés.

Même lorsque la période de production des déclarations de revenus fut terminée au printemps 2021, l’ARC disait avoir encore besoin de « plusieurs mois de validation » avant de pouvoir fournir des réponses.

Pour sa part, le Bloc Québécois déplore la lenteur d’Ottawa dans ce dossier et craint que plus le temps passe, plus la démarche du fisc pour récupérer les millions de dollars qui pourraient avoir été dérobés soit difficile.

Nathalie Sinclair-Desgagné

Économiste et députée bloquiste

« Depuis mai 2021, on réclame des chiffres. Non seulement ils ne sont pas capables de quantifier le nombre de fraudes, mais en plus les montants sont inconnus. Cela paraît farfelu après tout ce temps », avance la députée de Terrebonne et économiste de formation, Nathalie Sinclair-Desgagné.

Lenteur de très mauvais augure

« C’est très, très mauvais signe que le gouvernement ne soit pas capable de chiffrer ce genre d’information à ce stade-ci de la pandémie », ajoute-t-elle.

En janvier 2022, Le Journal écrivait que l’ARC avait commencé à envoyer des lettres aux personnes dont la demande de PCU ne contenait pas toutes les informations demandées. Là encore, le nombre de personnes visées est demeuré confidentiel, tout comme les possibles pénalités auxquelles elles s’exposent.

Cette première offensive visait seulement les demandeurs ayant empoché plus de 1000 $ dans le cadre d’un travail en même temps qu’ils recevaient l’aide financière gouvernementale de 500 $ par semaine.

Selon des données d’Ottawa, ce sont près de 9 millions de Canadiens qui ont profité de la PCU entre le 15 mars et le 3 octobre 2020. La facture estimée pour cette période est de 74,08 milliards $.

Par la suite, la PCU, mise en place rapidement au début de la pandémie, a été remplacée par la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE). L’ARC n’a pas de données non plus sur les fraudes liées à la PCRE, qui a coûté 28,39 milliards $.

