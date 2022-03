Les Dodgers se paient Freddie Freeman

Les Dodgers de Los Angeles n’ont jamais craint de délier les cordons de la bourse et ils l’ont fait à nouveau en embauchant le convoité joueur autonome Freddie Freeman, tard mercredi soir.

L’entente de six ans pour 162 millions $ serait conditionnelle à des examens médicaux, selon le site MLB.com.

En ajoutant Freeman, les Dodgers obtiennent un vétéran aguerri et un très bon joueur de premier but. En offensive, la formation de Los Angeles, gagnante de la Série mondiale en 2020, sera particulièrement dangereuse avec également Mookie Betts et Trea Turner, entre autres.

Dans le cas de Freeman, il a remporté le plus récente finale du baseball majeur avec les Braves d’Atlanta, non sans aider grandement son équipe à vaincre les Dodgers au passage lors de la série de championnat de la Nationale. Âgé de 32 ans, Freeman avait par ailleurs été nommé le joueur par excellence dans la Ligue nationale au terme de la saison 2020.

Durant sa carrière, Freeman a participé à 1565 matchs, tous avec les Braves. Il a maintenu une excellente moyenne au bâton de ,295, ayant notamment frappé 271 circuits.