Congé parental: des conseils pour atteindre l’équité financière

Le congé parental rime d’abord et avant tout avec les joies de l’arrivée de bébé, mais vous n’êtes pas sans savoir que ce dernier aura un impact sur votre portefeuille.

Quel sera l’impact du congé parental sur les finances de chaque individu dans votre couple? Voilà une question qui nécessite des discussions importantes afin de vous éviter un stress financier une fois que la cigogne sera passée.

Du budget à la gestion de l’épargne, voici quelques astuces pour bien planifier vos finances à court, moyen et long terme.

Faites votre budget à deux

Pendant les mois précédant l’arrivée d’un premier enfant, les spécialistes de la Banque Nationale recommandent d'établir un budget familial afin de mieux vous adapter à cette nouvelle réalité. La planification représente la clé du succès pour vous éviter du stress et des imprévus.

Vous pourrez y énumérer l’ensemble de vos dépenses récurrentes et celles à prévoir avant la naissance de bébé. Vous remarquerez que la liste peut s’allonger rapidement, alors profitez-en pour discuter de la possibilité d’emprunter du matériel et des vêtements à des amis ou de la famille ou encore d’acheter des articles usagés.

Tracez le portrait de la situation pour chaque parent

Vos revenus vont probablement diminuer pendant le congé parental, alors vous devrez calculer qui recevra combien d’argent, et ce, pour quelle durée.

Équilibrer les comptes peut paraître périlleux lorsque les revenus diminuent et que les dépenses augmentent, alors n’hésitez pas à en discuter avec votre conseillère ou votre conseiller pour explorer différentes pistes de solution.

Des éléments à considérer dans la planification de votre budget Les articles à acheter avant la naissance: mobilier, poussette, siège d’auto, vêtements, couches, jouets, etc. Les retenues à la source: les avantages sociaux et les cotisations à votre régime de retraite collectif Les déductions: l’accès à différents crédits d’impôt et aides gouvernementales

Composez un plan d’épargne en couple

Vous aurez un choix à faire au sujet de votre régime de retraite collectif et de vos REER. Bien qu’il puisse être difficile de continuer à épargner lorsque vos revenus sont moins élevés, il est intéressant de faire certains calculs afin d’en évaluer la possibilité. Si l’un des parents doit arrêter ses cotisations pendant le congé, vous pourriez considérer établir un plan pour contribuer à l’épargne de l’autre.

Le régime de retraite collectif au travail: dans certains cas, vous aurez l’occasion de poursuivre vos cotisations pendant votre congé parental. Avec votre employeur qui verse une part également, cela vous permet de continuer d’accumuler des sommes importantes pour votre retraite.

Le REER: si possible, prévoyez une somme dans votre budget pour contribuer à vos REER, surtout si vous n’avez pas accès à un régime de retraite collectif. Il est préférable de diminuer vos cotisations plutôt que de les arrêter complètement.

Les avantages d’épargner pendant votre congé Pour éviter de toucher des revenus moins élevés à la retraite Pour garder le cap sur l’année à laquelle vous souhaitez prendre votre retraite Pour continuer de profiter des avantages fiscaux du REER X

Discutez des ajustements à faire dans votre couple

N’oubliez pas d’ajuster la contribution de chaque personne aux dépenses courantes en fonction de la durée du congé. L’un des deux parents prendra probablement un congé plus long (50 semaines) que l’autre (5 semaines) – souvent la maman –, alors cette personne devrait payer un plus faible pourcentage en fonction de ses revenus (au prorata).

Les mêmes ajustements devraient s’appliquer pour l’épargne. Si l’un des parents doit piger dans son épargne ou suspendre les cotisations à son REER, il pourra être perdant à long terme et devoir repousser la réalisation de certains projets financiers du couple.

Comment bien planifier pour atteindre l’équité dans le couple selon Nancy Paquet

L’impact potentiel du congé parental sur la retraite

Avec les intérêts composés, la somme non épargnée pendant le congé parental peut sembler banale, mais à long terme, elle pourrait représenter des dizaines de milliers de dollars en moins en prévision de la retraite. Faisons une mise en situation pour y voir plus clair:

Profil des parents:

- Deux parents âgés de 30 ans

- Chacun a un revenu de 50 000 $ par année, pour un total de 100 000 $ de revenu familial

- Une cotisation REER maximale de 18 %

- Un profil croissance pour leur investissement

Parent 1: papa

- Il prend 5 semaines de pause pour ses cotisations REER

- Le montant non épargné: 865 $

- Le montant s’il avait fructifié: 2 695 $

Parent 2: maman

- Il prend 50 semaines de pause pour ses cotisations REER

- Le montant non épargné: 8653 $

- Le montant s’il avait fructifié: 26 957 $

Dans cette situation, le père perd 10 fois moins d’épargne que la mère. Si on fait des projections pour une retraite à 65 ans, le deuxième parent aura perdu près de 30 000 $. On constate que la différence est flagrante et l’impact considérable pour la personne qui prend le plus long congé!

Avec un peu de planification et le soutien de votre conseillère ou votre conseiller, il est possible d’optimiser vos finances afin de profiter de l’arrivée de bébé en toute tranquillité d’esprit. Si vous avez davantage de questions, communiquez avec les spécialistes de la Banque Nationale afin qu’ils vous accompagnent dans vos démarches.