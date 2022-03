Les livres jeunesse célébrés par le Prix des libraires

Le Prix des libraires – jeunesse 2022 a célébré jeudi les auteurs et les illustrateurs qui racontent des histoires à la relève.

Parmi eux, on retrouve l’auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud et l’illustrateur et bédéiste Guillaume Perreault, qui ont triomphé dans la catégorie 6-11 ans pour leur livre «La soupe aux allumettes» (Fonfon).

«Ma "soupe" est un hommage au pouvoir de l’imagination des enfants. Mais j’étais loin d’imaginer recevoir un tel prix. Je dois être devenu un adulte. Un immense merci aux libraires du Québec, j’en suis très touché», a dit Patrice Michaud.

L’autrice Anne Renaud et l’illustratrice Élodie Duhameau ont brillé pour leur part dans la catégorie 0-5 ans avec leur livre «Albertine Petit-Brindamour déteste les choux de Bruxelles» (La courte échelle).

Les ados doivent découvrir «Trash anxieuse» (Leméac) de Sarah Lalonde qui s’est démarqué dans la catégorie 12-17 ans.

Enfin, «Truffe» (La Pastèque) de l’autrice et traductrice Fanny Britt et de l’illustratrice Isabelle Arsenault a obtenu la palme dans la catégorie bande dessinée.

«Merci aux libraires de mettre en valeur le travail des créateurs d’ici. En dépit des tendances du marché, ils prennent le temps de tout lire et savent guider le lecteur vers les perles qui feront leur bonheur. Ce prix démontre l’importance qu’ils accordent aux œuvres qui se distinguent du lot et leur confiance envers les jeunes lecteurs à qui elles s’adressent», a indiqué Isabelle Arsenault.

Quatre livres hors Québec ont aussi été primés. «Sous les vagues» de Meritxell Marti et de Xavier Salomo (Les 400 coups) pour les 0-5 ans; «Le château des papayes» de Sara Pennypacker (Gallimard) pour le 6-11 ans; «Si je disparais» de Brianna Jonnie, Neal Shannacappo et Nahanni Shingoose – traduction Nicholas Aumais – (Isatis) pour les 12-17 ans; «Lightfall: la dernière flamme» (Gallimard) de Tim Probert dans la catégorie bande dessinée.

C’est la comédienne et autrice Catherine Trudeau, ambassadrice du Prix – Jeunesse, qui animait la remise de prix au Quai 5160 de la Maison de la culture de Verdun, dans l’arrondissement montréalais du même nom. C’était un retour en présentiel avec la participation du comédien Jules Ronfard et de libraires.

Des bourses de 3000 $ ont été remises aux lauréats à la suite de cet événement organisé par l’Association des libraires du Québec (ALQ). Les votes ont été compilés pendant deux mois auprès les libraires œuvrant dans des librairies indépendantes, des coopératives en milieu scolaire et des chaînes de la province.