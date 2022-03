Opéra de Montréal: Puccini et Verdi à l'honneur pour la nouvelle saison

L’Opéra de Montréal a dévoilé jeudi les œuvres classiques qui seront montées au cours de la prochaine saison post-pandémie, incluant «Madama Butterfly» de Puccini, le classique de Verdi «Il Trovatore» et l’opéra québécois «La beauté du monde».

Mais c’est «Yourcenar – Une île de passions», librement inspirée de la vie et de l’œuvre de Marguerite Yourcenar qui ouvrira la saison 2022-2023. L’opéra sera présenté du 4 au 6 août à la Salle Pierre-Mercure.

L’opéra en quatre actes de Giuseppe Verdi «Il Trovatore», mettant en vedette le baryton Étienne Dupuis dans le rôle du comte De Luna et la contralto Marie-Nicole Lemieux dans celui d’Azucena, tiendra quant à lui l'affiche à la Place des Arts, du 10 au 18 septembre.

En novembre 2022 sera offerte la production «La beauté du monde» du dramaturge québécois Michel Marc Bouchard et du compositeur Julien Bilodeau, qui présente un livret original inspiré du sauvetage des œuvres du Louvre pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Pour l'ode à l’amour et à la femme qu'est «Madama Butterfly», ce sont Keri-Lynn Wilson et Stephanie Havey qui occuperont les rôles de cheffe d’orchestre et de metteure en scène. L’opéra de Puccini mettra en vedette Joyce El-Khoury, Matthew White et Lauren Segal, et sera présenté du 6 au 14 mai 2023 à la Salle Wilfrid-Pelletier.

«La Flûte enchantée» est pour sa part toujours l’horaire pour la saison actuelle, soit du 7 au 17 mai.

À voir aussi