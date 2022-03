Pénurie de places en garderie: Legault n’est pas sensible aux enjeux féministes, selon QS

François Legault n’est pas sensible aux enjeux féministes, estime Québec solidaire. C’est pour cette raison qu’il ne «lève pas le petit doigt» pour aider les jeunes mères contraintes de rester à la maison, faute de places en garderie pour leurs poupons.

Le torchon brûle entre la députée Christine Labrie et le premier ministre. Jeudi, ce dernier a même traité la solidaire de «Mère Teresa» lorsqu’elle talonnait son gouvernement au sujet des femmes qui s’appauvrissent en raison de la pénurie de places en service de garde.

«Je trouve particulier d’utiliser comme une insulte le nom de quelqu’un qui s’occupait des personnes les plus vulnérables!» a répliqué la députée de Sherbrooke, après la joute parlementaire.

Plus tôt cette semaine, Mme Labrie avait accusé François Legault de «mansplaining» à l’endroit de Manon Massé. L’élue solidaire soutient que le gouvernement de la CAQ verse régulièrement dans la «condescendance à l’égard des femmes».

«Je ne trouve pas ça très glorieux de la part du gouvernement, de faire ça. Honnêtement, nous, on est ici pour défendre les gens qui ont besoin d’aide. Je pense que c’est la responsabilité du gouvernement de venir en aide à des femmes qui s’appauvrissent parce qu’elles sont contraintes de rester à la maison. Je ne comprends pas pourquoi on les abandonne», insiste-t-elle.

QS a proposé cette semaine l’instauration d’une prestation d’urgence de 870$ par mois pour les parents de poupons qui ne trouvent pas de place en garderie et sont privés de revenus. La suggestion a aussitôt été rejetée par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

«La meilleure stratégie pour régler le problème, ce n'est pas de payer les gens pour rester à la maison, c'est de faire tout ce qu'on peut, de dépenser chaque dollar qu'on a pour favoriser la création de places sur le terrain», a-t-il argué mercredi. La CAQ s’est engagée à créer 37 000 nouvelles places subventionnées d’ici 2024-2025.

Mais, selon la députée Labrie, cette promesse n’aide en rien les femmes qui ont actuellement des bambins, puisque les places ne seront pas disponibles avant deux ou trois ans.

Elle n’est pas surprise de l’attitude du gouvernement de François Legault dans ce dossier. «Je n’ai jamais senti cet homme vraiment sensible aux enjeux féministes. Je ne suis pas surprise qu’il ne veuille pas lever le petit doigt pour aider les femmes qui ont déjà leur bébé dans les bras en ce moment et qui sont déjà contraintes de rester à la maison. Ce qui me surprend, c’est qu’il continue de se prétendre féministe comme gouvernement».

