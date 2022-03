Rachat de Sunwing par WestJet: le Bloc souhaite un examen approfondi de la transaction

Le Bloc québécois a émis certaines réserves concernant le rachat de la compagnie aérienne Sunwing par WestJet, notamment en ce qui concerne la préservation des services en français aux voyageurs et des emplois au Québec.

• À lire aussi: Autre tuile pour Transat

Un examen approfondi de la transaction annoncée le 2 mars dernier a donc été demandé au ministre des Transports, Omar Alghabra.

«Il est de mon avis, ainsi que celle du Bloc Québécois, que cette transaction comporte certainement des questions d’intérêts publics, particulièrement en ce qui concerne la concurrence, les emplois au Québec et les services en français», est-il possible de lire dans la lettre envoyée jeudi par Xavier Barsalou-Duval, porte-parole du Bloc en matière de Transport, d’Infrastructure et de Collectivités.

En plus de préoccupations concernant un déséquilibre du marché canadien du transport aérien, le parti d’Yves-François Blanchet souhaite s’assurer que WestJet conservera bien les bureaux de Sunwing situés à Laval.

«Nous avons trop souvent été les témoins impuissants d’entreprises qui annoncent leur volonté de maintenir un siège social québécois pour finalement se raviser ou de supprimer drastiquement des emplois une fois la transaction conclue», a souligné le député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères.

Le maintien des services en français est également soulevé par le député du Bloc, qui a rappelé que le secteur de l’aviation peut être parfois reconnu pour son «hostilité à l’égard du français».

La conclusion de la transaction entre les deux compagnies aériennes est attendue pour la fin de l’année 2022 après l’obtention des autorisations réglementaires.