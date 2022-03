Reconnaître le rôle essentiel des pharmaciens

Les pharmacies du Québec n’ont pas chômé dans la dernière année. Elles ont contribué à la vaccination de masse contre la COVID-19 et à la distribution des autotests de dépistage. Les pharmaciens ont également dispensé de nombreux actes pharmaceutiques. La vitesse à laquelle ils se sont organisés pour répondre aux demandes pressantes du gouvernement et aux besoins croissants de la population est, ma foi, impressionnante.

Pénurie de main d'œuvre, mesures sanitaires, employés malades ou en isolement, charge de travail grandissante, il n’est pas facile d’accomplir tout ce qui est accompli en pharmacie dans un contexte pareil. Pourtant, les pharmaciens et leurs équipes répondent toujours à l’appel et mettent la main à la pâte sans relâche. Jours, soirs, fins de semaine, voici quelques exemples de consultations pour lesquelles les pharmaciens sont présents pour les Québécois et Québécoises :

Vous êtes hypertendu et votre médication ne semble pas contrôler suffisamment votre pression artérielle? Sous certaines conditions, votre pharmacien peut ajuster ou modifier votre thérapie et réaliser un suivi serré avec vous afin d’atteindre les cibles de tension artérielle appropriées pour vous.

Vous prévoyez une grossesse et ne savez pas comment vous préparer? Votre pharmacien est là pour vous guider. Il peut vous prescrire les suppléments vitaminiques appropriés pour vous et évaluer si la médication que vous prenez est sécuritaire tout au long de la grossesse. Si des changements sont nécessaires, il peut apporter des modifications ou en proposer à votre médecin.

Vous êtes une femme et vous pensez faire à nouveau une infection urinaire? Votre pharmacien peut évaluer vos symptômes et, s’il le juge adéquat, vous prescrire un antibiotique que vous avez déjà pris dans le passé pour ce type d’infection. Il peut ensuite faire un suivi pour voir si la médication a été efficace pour traiter vos symptômes.

Votre nouveau médicament vous cause des effets secondaires? Votre pharmacien peut ajuster la dose pour améliorer votre tolérance au traitement, vous proposer des solutions pour gérer ces effets indésirables ou même proposer une modification de traitement à votre médecin.

Vous êtes nouvellement diabétique et n’avez jamais utilisé d’insuline? Votre pharmacien peut vous enseigner la technique d’injection et vous administrer une dose pour vous en démontrer l’usage approprié afin de pouvoir le faire par vous-même à la maison sans inquiétude.

Vous n’avez plus de renouvellements pour votre ordonnance et ne voyez pas votre médecin avant plusieurs mois? Votre pharmacien peut, sous certaines conditions, prolonger vos ordonnances en s’assurant que vos conditions de santé soient bien contrôlées. Il peut vous prescrire des analyses sanguines s’il le juge nécessaire pour en faire le suivi.

Vous planifiez un voyage et aimeriez savoir quels produits apporter afin d’être prêt à toute éventualité? Votre pharmacien peut, en fonction de votre destination, vous recommander et vous prescrire les médicaments appropriés pour prévenir et guérir certaines conditions fréquemment retrouvées à l’étranger. Il peut également évaluer votre statut vaccinal et vous prescrire, selon leur disponibilité, les vaccins manquants afin que vous soyez bien protégé avant votre départ.

Vous avez une hésitation face à la vaccination et aimeriez en discuter avec un professionnel de la santé qualifié? Votre pharmacien peut répondre à vos questions tout en ayant une discussion ouverte sur les bénéfices et les risques de la vaccination, particulièrement pour vous selon votre état de santé. Il peut également, sous certaines conditions et sous rendez-vous, vous vacciner en pharmacie.

En regardant les nombreux défis relevés avec brio par tous mes collègues dans le domaine, j’affirme que je suis, aujourd’hui plus que jamais, fière d’être pharmacienne. Les pharmaciens se montrent encore une fois indispensables à notre système de santé. Ils continuent de répondre chaque jour aux besoins de la population, et ce, malgré les circonstances exceptionnelles. Pour cela, reconnaissons leur expertise clinique et remercions-les pour leur accessibilité.

Je voudrais souhaiter un bon Mois de la reconnaissance de la pharmacie à tous mes collègues pharmacien(ne)s et assistant(e)s techniques qui font une différence quotidiennement dans la santé des Québécois et Québécoises.

Photo courtoisie

Marie-Michèle Ghazal, pharmacienne