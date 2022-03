Réfugiés ukrainiens: Terre-Neuve-et-Labrador ouvre un bureau en Pologne

Terre-Neuve-et-Labrador a décidé de mettre les bouchées doubles pour l’accueil des réfugiés ukrainiens en créant un bureau directement en Pologne, afin de les aider à trouver un refuge temporaire puis de s’établir de façon permanente dans la province.

Cette initiative constitue donc une première au Canada et pourrait être suivie par d’autres provinces.

Principalement basé à Varsovie, le Bureau de l’immigration et du multiculturalisme pourra ainsi tenir des séances d’information sur les programmes d’immigration ou encore aider à mettre en relation des Ukrainiens avec des employeurs de la province de l’Atlantique.

«Une fois de plus, les Terre-Neuviens et les Labradoriens répondent à l'appel à l'aide, sur de nombreux fronts. Nous voulons tous aider ; nous sommes tous une famille. En emmenant le bureau de soutien aux familles ukrainiennes en Pologne, notre personnel, qui a lui-même de fortes racines dans la région, concrétise notre désir collectif d'aider - là où l'aide est la plus nécessaire», a déclaré jeudi le premier ministre de la province, Andrew Furey.

Un appel aux bénévoles et aux employeurs locaux a également été lancé par le gouvernement afin de renforcer le soutien sur le terrain.

Terre-Neuve-et-Labrador collabore par ailleurs avec le gouvernement fédéral pour les questions liées à l’immigration.