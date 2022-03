Rochette pourrait jouer en Suisse l’an prochain

Le capitaine des Remparts de Québec, Théo Rochette, pourrait choisir la Suisse au détriment de la LHJMQ la saison prochaine.

C’est du moins ce que le père du no 9 des Diables rouges, Stéphane, a avancé au micro du balado La StammTisch, en Suisse, jeudi.

« Il a un contrat à Lausanne pour l’année prochaine, a-t-il affirmé. C’est clair que s’il revient en Suisse, il a un contrat de deux ans qu’on a signé il y a déjà une année. »

Stéphane Rochette répondait ainsi à la question d’un auditeur qui lui demandait s’il y avait des chances que son fils évolue en Ligue nationale A (LNA), la saison prochaine.

QUÉBEC PARMI LES OPTIONS

Bien qu’il ait un contrat avec la formation de Lausanne, ça ne veut pas dire qu’il y évoluera l’an prochain. Plusieurs options s’offriront au joueur de centre au cours de la période estivale.

Évidemment, les Remparts demeurent parmi les options possibles pour lui et l’équipe de Patrick Roy mise beaucoup sur son retour à Québec en vue de la saison 2022-2023, lors de laquelle l’équipe voudra à nouveau viser les grands honneurs.

Photo courtoisie, Lausanne HC

« Il y a une offre sur la table et Québec voudrait le garder, a mentionné Rochette père. Ce sera à lui de décider, mais, sportivement, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure décision. Par contre, je ne suis que le papa là-dedans, c’est lui qui décide. [...] Il a passé plus de temps au Canada qu’en Suisse. Il a une copine là-bas et il est très québécois dans sa façon de vivre. Je pense que s’il a une offre en Amérique du Nord, il pourrait être tenté. »

DANS LA LAH ?

Quand il parle d’Amérique du Nord, il ne fait pas simplement référence aux Remparts puisqu’un saut dans le hockey professionnel nord-américain est aussi dans les cartons. Rochette connaît une excellente saison et il n’est pas impossible qu’une équipe le sélectionne au prochain repêchage de la LNH, lors duquel il a été ignoré deux ans de suite. À tout le moins, il pourrait signer un contrat et jouer dans la Ligue américaine de hockey (LAH) à partir de septembre prochain.

« Beaucoup d’équipes discutent avec lui, mais ça fait trois ans que beaucoup d’équipes discutent avec lui, mais qu’il n’arrive pas grand-chose donc je me méfie des paroles, ajoute le paternel. Je pense qu’au niveau sportif, l’option de revenir en Suisse est une très bonne option. Au niveau de son développement sportif, Théo est prêt à passer au hockey professionnel. [...] À la fin, c’est lui qui va décider.

« Le papa, celui qui parle avec son cœur va s’exprimer : j’espère qu’il revienne en Suisse. Ça fait longtemps qu’il est loin. Je ne le vois pas souvent et j’en souffre beaucoup. Papa et maman espèrent qu’il revienne proche », a-t-il conclu.

Théo Rochette n’a pas voulu commenter jeudi, tout comme Patrick Roy, disant se concentrer à 100 % sur la saison en cours.

Avant les matchs de jeudi dans la LHJMQ, Rochette était à égalité au quatrième rang des pointeurs du circuit avec 68 points en 47 matchs.

À voir aussi