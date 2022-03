Rive-Nord de Montréal Congebec s’offre un congélateur de 70 M$

Le fournisseur de services réfrigérés québécois Congebec s’offre un congélateur de 70 millions $ sur la Rive-Nord de Montréal.

En cette période où l’autonomie alimentaire gagne en popularité, Congebec souhaite se positionner pour pouvoir mieux soutenir les joueurs dans l’alimentaire qui prévoient hausser leur production ces prochaines années.

Les travaux pour le nouvel immeuble de 219 000 pieds carrés, situé dans le parc industriel Mascouche, commenceront ce printemps.

L’ouverture du site est prévue pour 2023.

« C’est un retour aux sources pour nous. Comme acteur incontournable entre la production et la consommation alimentaire, nous voulons soutenir l’industrie qui nous a mis au monde», indique dans un communiqué le président de Congebec, Nicholas-P.Pedneault, aussi actionnaire majoritaire.

La direction fait valoir que ce nouvel édifice à la fine pointe de la technologie sera notamment muni d’un système de réfrigération plus écoresponsable. Il fonctionnera au CO2 au lieu de l’ammoniac.

Entre 50 et 100 emplois seront créés et cette installation, qui vise comme marché les entreprises de la couronne nord de Montréal, devrait entraîner des retombées annuelles de 500 millions $, estime la direction.

«La pandémie et les enjeux d’approvisionnement des derniers mois nous auront permis de nous recentrer sur les besoins de nos clients, ici, chez nous», mentionne Nicholas-P.Pedneault.

Ces deux dernières années, le gouvernement Legault a souligné à plusieurs reprises l’importance d’avoir une meilleure autonomie alimentaire au Québec.

Une première en 10 ans

Pour Congebec, il s’agira d’un premier investissement majeur en plus d’une décennie. En 2020, rappelons que quatre dirigeants, dont le président et chez de la direction, avaient racheté les parts des autres partenaires, soit Desjardins Capital, Investissement Québec et Fondaction CSN.

Le montant de la transaction n’avait alors pas été dévoilé. Congebec, dont le siège social est à Québec, a un chiffre d’affaires d’environ 100 millions $.

Ce sont pour environ 2 milliards $ en produits alimentaires qui passent par les congélateurs de l’entreprise chaque année avant de se retrouver, entre autres, sur les tablettes ou dans les frigos des supermarchés.

Congebec, qui compte 500 salariés, a également des antennes en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. Le nouveau congélateur, le treizième du groupe, sera réalisé en partenariat avec Rosefellow et Skyline Commercial. Ces derniers seront les propriétaires de l’immeuble.