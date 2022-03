Spectacles canins: renouer enfin avec le public québécois

Privée d’événements d’envergure comme bien d’autres pendant plus de deux ans en raison de la pandémie, une entreprise québécoise spécialisée dans les spectacles canins peut enfin faire vibrer la foule.

«J’ai tellement hâte de renouer avec le public québécois», nous a confié en entrevue téléphonique Émilie Ménard, fondatrice de The Flying Team.

L’entrepreneure sera du 23 au 24 avril au Salon national des animaux de compagnie (SNAC), à Gatineau. Il s’agira de son premier grand événement au Québec depuis le début de la crise sanitaire.

«Quand la pandémie est arrivée, tous les événements et foires ont été annulés au Québec, a-t-elle rappelé. Ce fut très difficile pendant de longs mois. Il était impossible de trouver des contrats de spectacle.»

PHOTO COURTOISIE

Pour éviter de mettre la clé sous la porte, cette passionnée de sports canins a alors misé sur des animations canines à l’extérieur. Elle a ainsi proposé ses services dans des camps de jour notamment à Saint-Polycarpe et Saint-Timothée, en Montérégie, mais aussi une tournée de spectacles baptisés Moment Pattes & Bonheur dans plusieurs CHSLD de la province.

«Les jeunes et les aînés étaient heureux de ces activités divertissantes, a-t-elle indiqué. Malheureusement, après les spectacles, le public ne pouvait pas rencontrer les chiens et me poser des questions en raison des mesures de distanciation.»

PHOTO COURTOISIE

Émilie Ménard a également créé une plateforme en ligne offrant divers cours. «Cette activité m’a non seulement permis de continuer à faire tourner l’entreprise, de vivre de ma passion, mais aussi d’encourager les gens à travailler avec leurs chiens et à s’amuser avec eux.»

Au fil des différentes vagues de COVID-19, Mme Ménard a alors pris une grande décision: proposer des spectacles canins dans d’autres provinces canadiennes et aux États-Unis où les conditions sanitaires étaient plus souples qu’au Québec.

PHOTO COURTOISIE

Ses spectacles, qui incluent de l’agilité, des démonstrations de frisbee, de la danse canine et des sauts spectaculaires, s’enchaînèrent. «J’ai passé l’été dernier à Calgary, en Alberta, pour toutes sortes de spectacles. Je n’aurais jamais imaginé sortir du Québec», a mentionné Mme Ménard, qui est actuellement en tournée au Texas avec ses sept chiens, Enzo, Shirley, Nyx, Friday, Ninja, Rio et Tokyo qu’elle qualifie de «superstars de scène».

Artiste avec ses chiens, Émilie Ménard est également intervenante en éducation canine, ayant suivi une formation en comportement animal en 2015 à l’école Zoo Académie, à Nicolet.