Un fonds pour les contes et les conteurs

Le Regroupement du conte au Québec (RCQ) crée un fonds de plus de 250 livres et albums de contes imprimés et audio.

Il doit en faire l’annonce ce jeudi en vue de la Journée mondiale du conte, qui aura lieu le 20 mars.

Constitué de 265 livres et albums provenant des archives de Marie Fleurette Beaudoin, qui a dirigé les Éditions Planète rebelle de 2002 jusqu’à la fin de 2021, le fonds M.F. Beaudoin-Planète rebelle pourrait être le plus important au Canada pour les contes contemporains.

Sous la gestion du RCQ, il pourra permettre aux conteurs, chercheurs et étudiants de consulter les ouvrages en tout temps.

Le Fonds M.F. Beaudoin-Planète rebelle sera conservé dans le Pôle conte de Montréal, qui réunit dans un même endroit diverses installations, ainsi que les bureaux du RCQ, une salle de travail et de rencontre mutualisée, une salle de spectacles et de répétition.