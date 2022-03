Une cinquième défaite de suite pour les Lions

Les Lions se sont trouvé une bête noire. Ils ont perdu un 10e match contre les Growlers de Terre-Neuve, cette fois au compte de 4 à 1, jeudi à Trois-Rivières, et les séries éliminatoires s'éloignent de plus en plus.

Contre leurs rivaux des Maritimes, les Lions montrent une fiche de 4-10-0 cette saison. Globalement, ils ont perdu leurs cinq dernières sorties, de sorte que le club affilié au Canadien de Montréal demeure à quatre points d’une place au sein du tournoi printanier.

Contrairement à mercredi, lorsqu’ils avaient pratiquement effacé un déficit de trois buts contre les Railers de Worcester, la formation québécoise a cette fois laissé filer l’avance avant de s’écraser en troisième période.

Shawn St-Amant a touché la cible pour les favoris locaux en première période. Riley McCourt, Ben Finkelstein, Pavel Gogolev et Jeremy McKenna ont toutefois répliqué pour assurer la victoire des Growlers.

Philippe Desrosiers a cédé quatre fois sur 21 lancers dans cette rencontre. Keith Petruzzelli a été meilleur, lui qui a bloqué 21 rondelles dans la victoire.

La troupe d’Éric Bélanger tentera de se ressaisir en affrontant les Mariners du Maine vendredi en Mauricie. Elle profitera ensuite d’une petite pause avant de rendre visite aux Swamp Rabbits de Greenville, mercredi.