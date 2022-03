Une fête attendue depuis trois ans

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

La première fête victime de la crise du coronavirus et des mesures sanitaires draconiennes fut la Saint-Patrick 2020, annulée par la fermeture des bars annoncée par Québec quelques jours plus tôt.

« C’est le comble de l’ironie parce que nous sommes un pub irlandais et que nous avons dû fermer un 17 mars [pour la Saint-Patrick] », se souvient Jonathan Fournier, un des propriétaires des tavernes à thématique irlandaise Le Trèfle dans l’arrondissement de Limoilou à Québec et à Montréal (Verdun et Hochelaga).

« J’avais l’impression d’être dans The Walking Dead quand je circulais dans des rues vides et que j’entrais dans un de mes bars encore décorés pour une Saint-Patrick qui n’a jamais eu lieu... Parce que ça m’aurait trop crevé le cœur d’enlever les posters verts et les toucans Guinness... »

La fête nationale irlandaise, qui a ouvert la parenthèse de la grande platitude sanitaire, est également celle qui y met fin.

« J’ai ressorti les mêmes affiches qu’en 2020 et je les ai raturées au crayon pour remplacer les 20 par des 22 », m’explique le tenancier qui se venge ainsi du destin en organisant la « même » fête deux ans plus tard.

Il a également biffé le prix d’entrée de 20 $ prévu en 2020 pour indiquer 22 $, inflation oblige.

En redécorant cette année, M. Fournier jubilait.

« J’ai mis à fond la musique irlandaise, c’était comme mon petit Noël ! »

Village-aux-Oies

Je suis allé précocement célébrer le saint patron de l’Irlande lundi dernier dans un ancien quartier irlandais, le Village-aux-Oies, sur la rue Saint-Patrick, à la microbrasserie 4 Origines, dans ce qui est aujourd’hui le quartier Pointe-Saint-Charles. J’y ai dégusté une stout irlandaise brassée exprès pour la Saint-Patrick : la Black Rock.

Le « rocher noir » est un monument tristement célèbre, situé près du pont Victoria, qui indique l’emplacement de l’inhumation de quelque 6000 Irlandais morts du typhus au 19e siècle.

Photo Martin Alarie

« Nous remettrons un dollar par pinte de Black Rock et 25 sous par cannette à une fondation qui veut bâtir un parc autour de la pierre noire », me dit Alita Kennedy-L’Écuyer, la responsable du marketing, dont un aïeul paternel a immigré d’Irlande au 19e siècle.

Photo Martin Alarie

« Je suis un quart irlandais », me confie Jon Marcotte, à la veille d’animer sa première soirée quiz en deux ans au 4 Origines. Le thème de ce quiz ? La Saint-Patrick, bien sûr !