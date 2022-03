Une influenceuse russe risque la prison pour des publications contre la guerre

Une populaire blogueuse et influenceuse russe est devenue dans les derniers jours une des premières personnes accusées en vertu de la loi sur les «fake news» votée par la Douma au début de la guerre en Ukraine.

Selon les autorités russes, Veronika Belotserkovskaya, 51 ans, aurait partagé sur ses réseaux sociaux des informations visant à «discréditer» les forces armées.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la quinquagénaire s’exprime beaucoup sur ses réseaux sociaux, accusant notamment les dirigeants russes de transformer des «garçons de 18 ou 20 ans en chair à canon pour leurs ambitions»

«Je ne suis pas politisée. Je parle ainsi parce que je suis la mère de trois garçons. Des enfants ukrainiens meurent, nous ne pouvons pas rester silencieux», a-t-elle expliqué au quotidien britannique «The Guardian».

Mme Belotserkovskaya, qui vit dans le sud de la France depuis le début de la pandémie, dit qu’elle se sent plus libre de s’exprimer, car elle se trouve à l’extérieur de la Russie.

«Beaucoup de mes amis pensent la même chose, mais ils ont trop peur de dire quoi que ce soit. Ce que je comprends totalement.»

«Amusée, mais choquée»

Celle qui compte près d’un million d’abonnés sur son compte Instagram a confié qu’elle avait été «amusée, mais choquée» de découvrir qu’elle était une des trois personnes accusées en vertu de la loi russe.

«Découvrir que je suis une des premières personnes accusées de ce genre de chose a été amusant, mais choquant. Ça m’a surtout permis de me dire que j’étais donc une bonne personne», a-t-elle dit.

«Je suis exactement le genre de personnes visées quand Poutine parle de "traites", quand il évoque la "cinquième colonne" dans ses discours.»

Le président russe a, en effet, évoqué cette semaine les «traites qui partent d’eux-mêmes de nos vies».

«Certains démissionnent, certains quittent le pays. C'est une purification. D'autres enfreignent la loi et sont punis en conformité avec la loi (...) Chaque peuple, le peuple russe tout particulièrement, pourra toujours reconnaître la racaille et les traîtres, les recracher comme on recracherait une mouche entrée dans la bouche», avait-il lancé.

Mme Belotserkovskaya assure qu’elle ne compte absolument pas rentrer en Russie, tout aussi longtemps que des accusations pèseront contre elle.