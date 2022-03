Vladimir Guerrero fils promet de grandes choses

En 2021, Vladimir Guerrero fils a répondu aux immenses attentes à son endroit en connaissant une saison exceptionnelle. Cette saison, le joueur de premier but des Blue Jays de Toronto entend faire encore mieux.

Les seuls représentants canadiens du baseball majeur ont bien fait dans les circonstances, mais ont raté les séries éliminatoires par un match. Leur fiche de 91-71 était très bonne, surtout que les Jays ne sont rentrés à Toronto qu’à la fin du mois de juillet.

«L’année dernière était la bande-annonce. Ce que vous verrez cette année, c’est le film», a déclaré Guerrero fils au «Toronto Sun», jeudi.

En jouant tous leurs matchs à domicile au Rogers Centre plutôt qu’à Dunedin ou à Buffalo en raison de la COVID-19, les hommes de Charlie Montoyo bénéficieront de davantage de soutien de leurs partisans. Les Jays ont aussi été actifs sur le marché en faisant l’acquisition des lanceurs Kevin Gausman et Yusei Kikuchi, et du troisième but Matt Chapman.

Toronto aura besoin des exploits du Dominicain pour viser encore plus haut cette saison. Guerrero fils n’a terminé que derrière Shohei Ohtani au scrutin pour le titre de meilleur joueur de la Ligue américaine en 2021. Il a produit 111 points et claqué 48 longues balles en plus de maintenir une moyenne au bâton de ,311.