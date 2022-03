253 M$ pour le réseau de transport de la Mauricie

Les chantiers vont se multiplier en Mauricie au cours des deux prochaines années, notamment grâce aux 253 M$ octroyés par Québec pour réaliser 69 projets de maintien et d'amélioration du réseau routier.

Certains de ces projets d'envergure sont déjà connus et même en cours, comme le renforcement du pont des Piles à Shawinigan. Aussi, le remplacement de la bande centrale de l'autoroute 40 dans le secteur urbain de Trois-Rivières sera complété cette année. «Ça a commencé il y a deux ans, on faisait une phase par année. Cette année, c'est la dernière phase», a assuré la porte-parole du ministère des Transports du Québec, Roxanne Pellerin.

L'enveloppe se divise en trois grands investissements majeurs. On compte 11,7 M$ pour assurer un réseau de qualité et sécuritaire. Plus de 57,7 M$ pour l'entretien des chaussées. Les structures sont les plus dispendieuses pour un total de 183,6 M$, incluant une partie du remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette pour 100 M$.

«Il faut se rappeler que c'est 261 millions pour l'ensemble des travaux, mais les investissements aujourd'hui qui sont annoncés s'échelonnent sur deux ans. Le projet fait une phase préparatoire cet automne et le gros des travaux va débuter l'an prochain, donc 2023, 2024 et 2025», a ajouté Mme Pellerin.

À Trois-Rivières, les automobilistes devront s'habituer à quelques nouveaux détours et l'apparition de plusieurs cônes orange. Les sommes accordées prévoient la reconstruction du pont sur le boulevard Thibeau, au-dessus du chemin de fer Québec-Gatineau. «Il avait besoin d'un peu d'amour. En fait, beaucoup d'amour. Il faut le refaire, il était à sa fin de durée de vie», a expliqué le député provincial de Maskinongé, Simon Allaire.

Ces nouveaux chantiers devraient bénéficier à la Mauricie. Un mal pour un bien, selon le ministre responsable de la région, Jean Boulet, qui croit que les retombées économiques seront considérables. «C'est un montant additionnel qui va contribuer à créer des emplois dans le secteur de la construction, dans le génie, a commenté le ministre. C'est une bonne nouvelle à tous égards. Je le répète, qualité de vie, sécurité des Mauriciens, Mauriciennes et contribution à la croissance économique.»