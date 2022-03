394 nouvelles habitations en construction pour la RMR de Québec

L’année 2021 a fracassé le record des 34 dernières années sur le plan des mises en chantier résidentielles avec 67 962 nouvelles habitations érigées dans la province de Québec. Malgré le recul prévu en 2022, la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec a bien tiré son épingle du jeu en février.

Selon le Bulletin de l’habitation de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), basé sur les plus récentes données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), les RMR de Trois-Rivières, Saguenay et Gatineau ont plus que quadruplé leurs mises en chantier en février, comparativement au même mois de l’année précédente.

La RMR de Québec, pour sa part, a effectué un bond notable de 67 %, grâce à 394 nouvelles habitations en construction. « Les bons résultats de février sont principalement attribuables au dynamisme de la construction de logements locatifs qui semble poursuivre sur sa belle lancée après avoir enregistrée une année record en 2021. On a notamment mis en chantier 217 appartements locatifs le mois dernier dans le secteur centre de Lévis », indique Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’APCHQ.

Parmi les projets immobiliers présentement actifs sur le territoire de Québec figurent notamment l’Écoquartier d’Estimauville à Beauport, le Quartier Louis Quatorze dans Lebourgneuf, Le Boisé Falardeau à Saint-Émile, le complexe pour aînés Le Florilège à Beauport, le Quartier des Pionniers à Lévis et plusieurs autres chantiers qui répondront aux différents besoins des nouveaux résidents.

Diminution provinciale en février

À l’échelle de la province, ce sont 2 504 habitations qui sont sorties de terre le mois dernier, représentant une diminution de 39 % comparativement à février 2021. Ce résultat est fortement teinté par le recul marqué des mises en chantier dans les RMR de Montréal (-62 %) et Sherbrooke (-26 %).

« Il fallait s’attendre à ce que tôt ou tard la hausse marquée des coûts de construction, les problèmes d’approvisionnement et la rareté de la main-d’œuvre finissent par plomber le nombre de nouveaux chantiers résidentiels, remarque M. Cardinal. Les résultats des deux premiers mois vont dans le sens de nos prévisions, à savoir que la construction résidentielle ralentira cette année ». Les prévisions de l’APCHQ pour 2022 dépassent tout de même celles des années précédant la pandémie, alors que le nombre de mises en chantier n’atteignait pas 50 000.