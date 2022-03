LAFRENIÈRE, Gérald



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Gérald Lafrenière, à l'âge de 81 ans, survenu à St-Jérôme, le 11 mars 2022.Il laisse dans le deuil son épouse Ghislaine Lachance, ses enfants Roch (Line), Martine (Michel), ses cinq petits-enfants, six arrière-petits-enfants, ses frères feu André, Denis (Ginette), Alain (Estelle), ses soeurs Denise (feu Pierre), Gaétane (Jean-Denis), ses beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 mars 2022 de 18 h à 21 h ainsi que le samedi 26 mars 2022 dès 10 h à la :DESROSIERS & FILS INC.676 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME, QC, J7Z 4L1Les funérailles auront lieu le samedi 26 mars 2022 à 14 h à l'église Saint-Antoine (705 boul. Des Laurentides, St-Jérôme, Qc, J7Z 4M5).Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.