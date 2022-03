Agressions synchronisées à Montréal : plusieurs quartiers touchés

Des agressions à l’arme blanche et par arme à feu ont eu lieu vendredi soir dans au moins trois quartiers de Montréal et à seulement quelques minutes d’intervalle.

Vers 22 h 15, un homme a été localisé à bord d’un véhicule dans le stationnement de la Place Versailles, située dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, avec des blessures au haut du corps qui semblent avoir été faites par arme blanche. Il a été transporté en centre hospitalier, où il y repose toujours dans un état critique. Aucun suspect n’a été appréhendé dans cette affaire.

Dix minutes plus tard, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont venus à la rescousse d’un homme blessé par arme à feu dans le secteur de Saint-Léonard. L’homme était dans son véhicule au coin du boulevard Jean-Talon et de la rue De Candiac. Selon le porte-parole du SPVM, il aurait tenté de sortir de son véhicule pour éviter les projectiles. Il a été transporté en centre hospitalier et il était conscient lors de son transport en ambulance. Encore une fois, aucun suspect n’a été rencontré par les policiers.

Quelques minutes plus tard, les policiers ont été informés d’un autre homme blessé par plusieurs projectiles d’arme à feu, cette fois-ci à l’angle des boulevards Perras et Rodolphe-Forget, dans le quartier Rivière-des-Prairies. Il a été reconduit lui aussi en centre hospitalier, là où il repose entre la vie et la mort. Également dans cette affaire, aucun suspect n’a été remarqué par les policiers.