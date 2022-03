Après deux ans de pandémie, les mariages recommencent

Après deux années au ralenti, l’industrie du mariage recommence à s’activer en vue de la saison estivale.

«Ça fait comme deux ans qu’on n’est pas sûr, on se dit: "On va-tu pouvoir se marier ou pas?", qu’on planifie un petit peu, mais pas trop», dit Marie-Pier Jobin, une future mariée.

La reprise des mariages est accueillie comme une bouffée d’air frais pour les entrepreneurs de cette industrie.

«Ça a été long, deux ans pour les mariés. Il y a eu beaucoup d’organisations qui se sont faites tranquillement. Alors là, elles sont prêtes maintenant. Elles attendaient juste là le: "Oui, on se marie!"», explique Christine Roy, propriétaire de la boutique Cendrillon en folie.

Cette folie est également ressentie chez les fleuristes.

«Depuis je dirais quelques semaines, oh! Ça bourdonne. Ça bourdonne. On a beaucoup de demandes d’informations. On a beaucoup de demandes de soumissions», souligne Mélissa Gauthier, propriétaire de Plantes & Fleurs.