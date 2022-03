Auston Matthews reconnaît, mais n’accepte pas

Même s’ils ont gagné leurs deux matchs en son absence, les Maple Leafs de Toronto ne refuseront certainement pas l’aide d’Auston Matthews, qui effectuera son retour au jeu samedi à la suite d’une suspension qu’il estime exagérée.

Le numéro 34 a été contraint de regarder les parties de mardi et de jeudi loin de la patinoire après avoir été sanctionné pour son coup de bâton asséné au cou du défenseur des Sabres de Buffalo Rasmus Dahlin durant la Classique Héritage, dimanche. Malgré tout, les Leafs ont trouvé le moyen de l’emporter 4 à 0 contre les Stars de Dallas et de défaire ensuite les Hurricanes de la Caroline 3 à 2.

Aussi, Matthews voudra faire payer ses prochains rivaux, les Predators de Nashville, pour cette punition, sa première du genre en carrière dans la Ligue nationale.

«J’étais un peu déçu. Ce fut légèrement plus que je l’anticipais, a-t-il admis au sujet de la suspension, vendredi, selon des propos rapportés par le réseau Sportsnet. Je reconnais qu’en tant que joueur, je dois contrôler mon bâton. Je n’avais jamais l’intention de frapper Dahlin haut. Mais je l’ai fait, j’ai commis une erreur. J’admets que je méritais une sorte de pénalité. Je crois néanmoins que deux matchs, c’était trop.»

La reprise vidéo semble montrer que contrairement à ce qu’il laisse penser, Matthews avait le but d’atteindre son rival, surtout que les deux hommes étaient impliqués dans une escarmouche. D’ailleurs, le service de la sécurité des joueurs n’a pas été convaincu par son argumentation.

«Il y aura toujours deux opinions. J’ai vu cela d’une certaine manière et évidemment, ils ont vu le tout d’une autre», a-t-il dit.

«Nous sommes déçus, nous ne voulions pas le voir rater des matchs et nous ne pensions pas qu’il le devait, a ajouté le capitaine John Tavares. Il n’y avait pas de mauvais desseins de son côté. Il compétitionne avec ardeur et quelque chose de malheureux est survenu.»

Le trophée Maurice-Richard à défendre

En dépit de sa courte mise à l’écart, l’Américain demeure à l’avant du peloton dans la course au trophée Maurice-Richard, qu’il pourrait remporter une deuxième fois d’affilée. Avec 45 buts, il devance par cinq Leon Draisaitl (Oilers d’Edmonton) et Chris Kreider (Rangers de New York). Pour lui, il faut regarder vers l’avant, désormais.

«Je suis heureux d’être de retour. Ce fut une longue semaine, mais je suis content de pouvoir jouer demain [samedi]. C’est dur, vous jouez chaque autre soir, puis vous êtes assis pour pratiquement une semaine, a-t-il affirmé. Il n’y a rien comme de disputer des matchs et de se retrouver sur place. Je sens ici qu’il y aura un peu de rouille.»

