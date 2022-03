Avis important aux personnes proche-aidantes

Pour éclairer vos lectrices et lecteurs, je souligne que le Regroupement des Aidantes et Aidants naturels de Montréal (RAANM) est un organisme régional à but non lucratif fondé en 1992, qui contribue à l’amélioration des conditions de vie des proches aidants, soit ceux et celles qui apportent du soutien, qui dispensent des soins à un membre de leur famille, un ami ou un voisin (père, mère, conjoint...)

Le regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal (RAANM) est préoccupé par les mesures décrites dans le nouveau guide sur la gestion des hospitalisations prévu par le ministère de la santé. Ces mesures concernant au moins 1⁄4 de la population du Québec, âgée de 15 ans et plus, ce n’est pas rien.

Nous sommes interpellés de voir des familles, des personnes proches-aidantes déjà épuisées qui devront faire des choix impossibles ! Nous sommes conscients de l’état actuel des soins à domicile qui ne répond pas à l’ensemble des demandes. Nous sommes troublés par l’envergure des tâches demandées aux personnes proches aidantes envers leurs proches malades, en perte d’autonomie, ou non autonomes.

Le constat est là : les soins à domicile de qualité, gratuits et en nombre suffisant ne répondent plus aux besoins des gens depuis trop longtemps. Dans le contexte actuel, à quoi pourrons-nous nous attendre, une fois la crise passée ?

Nathalie Déziel, Directrice

Je pense que le minimum auquel vous devriez vous attendre est au moins le doublement de ce qui existe déjà, et ce serait encore trop peu si on fait une juste évaluation des besoins. Année après année depuis plus de 20 ans, je ne comprends pas encore comment il se fait que votre message ne soit pas entendu par les instances gouvernementales et para gouvernementales. Commission d’étude après commission d’étude, j’ai le sentiment que votre parole se heurte à une absence de volonté gouvernementale, tous partis confondus, pour agir.

Cela alors que tout le monde sait à quel point le fait d’appuyer la tâche des proches aidants se fait à un coût moindre que de subventionner le placement en institution des gens en perte d’autonomie, et que la valeur ajoutée du bien-être et de la sérénité des personnes ayant l’opportunité d’écouler leur fin de vie dans un univers intimiste et connu, rapporte tellement plus que l’argent investi, et donne des résultats plus humains que ceux obtenus ( malgré la générosité des gens qui y oeuvrent) dans ces mouroirs anonymes que sont nos pitoyables CHSLD.