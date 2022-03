Compensons celles qui ne peuvent pas travailler

Demain à l’Assemblée nationale, des parents manifesteront leur désespoir.

Leur désespoir, c’est leur incapacité de trouver une place pour leur enfant dans les garderies du Québec.

Ce n’est pas insignifiant : selon les données du ministère de la Famille, ce sont 51 073 enfants qui sont toujours en attente d’une place.

Parlez-en aux parents, ils vous raconteront l’impossible traversée pour trouver une place.

Les appels par centaine, les portes fermées des garderies, les CV écrits pour leur enfant, les magouilles de parents tellement désespérés qu’ils sont prêts à soudoyer les éducatrices...

Une aberration, voilà le mot.

Mobilisation

Le mouvement derrière la manifestation s’appelle « Ma place au travail ».

Ce sont des parents qui se mobilisent. Qui se soutiennent dans leurs petites et grandes tragédies respectives.

Difficile de ne pas y être sensible.

Difficile aussi d’en vouloir au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

Il a hérité d’un système de garderies en ruine, malmené par les coupes du PLQ et la privatisation du système qui s’est avérée un échec catastrophique.

La CAQ tente maintenant de rapiécer le système. 37 000 nouvelles places ont été annoncées d’ici 2025.

On ne peut que les féliciter de la plus importante réforme depuis la création même des CPE : enfin un gouvernement réinvestissait dans cette institution sociale, essentielle à nos performances économiques enviables et à l’égalité des hommes et des femmes.

QS a raison

Mais, en attendant les nouvelles places, les parents, négligés consciemment par les gouvernements libéraux, ont besoin d’aide.

Christine Labrie de QS réclame à juste titre une aide d’urgence de 850 $ par mois pour ces familles.

C’est le minimum vital que le gouvernement pourrait leur offrir.

Ces mêmes familles sont également touchées par l’inflation.

C’est la double peine : d’un côté, l’incurie de l’État les oblige à quitter le monde du travail et à perdre leur revenu, et de l’autre, le coût de la vie augmente.

La moindre des choses, ce serait que l’État compense son échec.