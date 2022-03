Des Drummondvillois inquiets pour leurs proches en Ukraine

La guerre en Ukraine et la multiplication des frappes de l’armée russe suscitent de vives inquiétudes à Drummondville pour un québécois marié à une Ukrainienne et un couple originaire de ce pays.

Sylvain Nelson dissimule difficilement son inquiétude. Sa conjointe de 36 ans, Viktoriia Kolesnyk est confinée, depuis plus de trois semaines, au sous-sol de l'école où elle enseigne à Kyïv. Ils y sont une centaine, dont de nombreux enfants.

M. Nelson parvient à échanger des textos avec son épouse tous les deux- trois jours.

En compagnie de son fils de 12 ans, elle est coincée à Nyshin, une ville située au nord-est de la capitale Kyïv.

Encerclées par l'armée russe, les routes d'accès sont inatteignables.

Le plus inquiétant est le ravitaillement en nourriture qui se fait au compte-goutte. Les tablettes des épiceries sont dégarnies et le groupe peine à se nourrir.

Les nouvelles ne sont guère plus encourageantes pour Oleksandr Bezverkhnii. Ses parents sont toujours isolés à la suite des assauts russes. Il reçoit de leurs nouvelles par l'entremise d'un ami.

Sa conjointe Elena et lui font de leur mieux pour soutenir le peuple ukrainien en recueillant du matériel essentiel tel des médicaments et vêtements chauds. Une collecte d'argent a même permis d'amasser plus de 13 000 $.

M.Bezverkhnii espère que cet élan de générosité va se poursuivre parce qu'il craint malheureusement que le conflit perdure.