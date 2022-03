KHOURY née ALLARD, Gisèle



s'est éteinte paisiblement à Montréal, le 15 mars 2022 à l'âge de quatre-vingt-treize ans, précédée par son époux Edison Khoury.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jefferson (Sandra Photiades), Kenneth (Sandra Shamie), Thomas, Daniel (Nicole de Flandre), ses petits-enfants, James, Stephanie, Matthew, Jason, Ryan, Kevin, Andrew, Justin, Mark, Jessica et Sean. Elle laisse également ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire de Ville Mont-Royal - Urgel Bourgie Athos, 1255 rue Beaumont, Montréal,dimanche, le 20 mars 2022, de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h.