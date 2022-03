La Ville de Gatineau se prépare en vue de la crue printanière

À deux jours seulement de l’arrivée du printemps, la Ville de Gatineau reste alerte quant au niveau des eaux qui est, pour le moment, stable et sous la normale.

Bien que la fonte graduelle de la neige et les conditions hivernales aident à réduire les risques d’inondation, la Ville demeure vigilante. Elle rappelle que «d’autres précipitations pourraient s’accumuler et changer la donne».

«À l’aube du printemps, et ce depuis les premières inondations en 2017, notre Ville est toujours en mode veille et nous avons des équipes expérimentées. À l’heure actuelle, la crue printanière n’est pas officiellement débutée bien que l’on observe la fonte des neiges. Selon les plus récentes données, les niveaux d’eau ne sont pas alarmants. Les services municipaux sont prêts et les mécanismes sont en place pour anticiper et intervenir rapidement au besoin», a déclaré la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

Disposant de 27 500 sacs de sable et de 200 000 sacs vides, la Ville de Gatineau se dit prête à en acquérir d’autres si nécessaire. De plus, elle continue de travailler en collaboration avec ses partenaires, tels que le ministère de la Sécurité publique et la Croix-Rouge, afin d’avoir un plan d’action en cas d’inondation.

Rappelons que les citoyens ont aussi un rôle important dans la prévention des inondations. Ainsi, la ville a émis quelques conseils afin d’aider les gens à se préparer en vue de la crue printanière.