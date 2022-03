L'armée canadienne doit être mieux équipée, selon Mélanie Joly

Le monde a changé, a déclaré le ministre des Affaires étrangères vendredi, prônant de nouveaux investissements militaires.

«Il est important que nos militaires soient mieux équipés. C'est important parce que le monde a changé. Et nous devons être capables de faire face aux nouveaux défis », a-t-elle déclaré vendredi à l’Université de Toronto d’Affaires mondiales et de politiques publiques, rapporte le National Post.

L’invasion russe en Ukraine qui dure depuis plus de trois semaines a motivé la ministre à augmenter le pouvoir militaire du pays.

« Nous faisons le point sur ce qu'a fait l'Allemagne, qui a augmenté son budget militaire et de défense. Et dans ce sens, je pense que nous devons travailler avec les forces armées pour nous assurer que nous sommes prêts», a-t-elle annoncé.

«L'OTAN a veillé à ce que nous renforcions le flanc est, a expliqué Mme Joly. Le Canada a pris les devants pour s'assurer que nous fournirions plus de forces et il s'agit évidemment d'une priorité absolue pour le gouvernement.»

Mme Joly a ajouté que l'OTAN et le Canada étaient prêts à faire face à toute nouvelle agression russe.