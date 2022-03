Le PQ veut plus de véhicules électriques sur nos routes

Le candidat du Parti Québécois dans Marie-Victorin, Pierre Nantel, veut augmenter l'offre de bornes rechargeables, dans la circonscription, comme ailleurs au Québec.

«La recharge sur une borne du circuit public, du Circuit électrique, c'est un dollar de l'heure. On ne peut pas dire que c'est cher. Cela dit, le problème d'accessibilité est énorme», explique M. Nantel.

Cet enjeu constitue une vieille croisade pour le candidat péquiste.

«En 2002, j'avais déjà une Prius. Je me souviens à l'époque, ma famille, mes enfants étaient tout petits. On avait fait les journaux avec ça. On parlait de ça dans le journal que j'avais acheté une voiture hybride. Ça vous donne une idée comment c'était rare à l'époque», raconte-t-il.

«C'est quand même incroyable qu'au Québec, on ne soit pas les champions de ça! C'est notre électricité [...] ce seront bientôt nos propres batteries», ajoute Pierre Nantel.

Alors que le prix de l'essence atteint des records, les Québécois sont friands de voitures électriques, mais ils doivent s'armer de patience. Bien souvent, ils doivent attendre plusieurs années avant de pouvoir obtenir leur véhicule.

«La loi québécoise véhicule zéro émission n'est pas ambitieuse. Elle fixe à 9,5% la proportion de véhicules électriques que le constructeur se doit de vendre au Québec. En France c'est 25%, en Suède c'est 60%», clame le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Ce dernier accuse la CAQ de manquer d’ambition.

«En augmentant la cible imposée aux constructeurs de vente de véhicules électriques, ce que la loi vient faire, c'est imposer des pénalités pour les constructeurs qui ne collaboreraient pas. Des véhicules électriques, il y en a plein aux États-Unis. Ils se vendent partout sauf au Québec», soutient M. St-Pierre Plamondon.

