Le retour de la cabane en personne

Nous y sommes ! Les journées rallongent à vue d’œil, les premiers vents doux nous caressent les joues, la ville sort doucement de son hibernation... Et le sirop d’érable coule à flots ! Après deux longues années à faire la cabane à sucre à la maison, c’est le temps de renouer avec les chemises carreautées et les gargantuesques menus des sucres.

Voici quelques suggestions de restaurants offrant des expériences gourmandes, originales et raffinées, qui sécuriseront tous palais sucrés.

Rosélys

Photo courtoisie

Au restaurant de l’hôtel Fairmont le Reine Elizabeth, le chef Edgar Trudeau-Ferrin et sa brigade vous attendent tous les dimanches du 13 mars au 10 avril pour un somptueux brunch des sucres revisité. L’expérience proposée survolera tous les classiques intemporels des repas de cabanes à sucre ; fèves au lard, oreilles de crisse, tourtière, œufs, légumes glacés, mais en version gastronomique. À noter qu’un menu végétarien tout aussi alléchant et gourmand est également disponible.

★ Prix : 65 $, enfants 6-12 ans 32,50 $, gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

► restaurantroselys.com/sugar-shack-brunch

● 900 boulevard René-Lévesque, Montréal

Mesón

Photo courtoisie

Le bistro espagnol Mesón ose, le temps d’une fin de semaine, un menu où toutes les saveurs enivrantes des plats de cabane à sucre ne feront qu’un avec la complexité et la chaleur de ceux de l’Espagne. Crêpes, jambon et fromage espagnol Manchego, gravlax de truite avec une gelée à l’érable, œuf écossais façon Mesón, fèves cuites au four et sandwich cabane à sucre sont quelques créations par la cheffe Marie-Fleur qui seront servies le samedi et dimanche 26 et 27 mars.

★ Prix : 65 $

► restomeson.com

● 345 rue Villeray, Montréal

Labonté de la Pomme

Photo courtoisie

Après deux longues années sans l’expérience immersive de la Cabane à pommes à l’érable, la famille Labonté est de retour en salle à manger pour vous faire revivre toute une gamme d’émotions ! En nouveauté cette année, un menu entièrement végétarien est proposé, en plus du menu traditionnel attendu impatiemment par plusieurs tous les ans. De la fameuse soupe à l’oignon gratinée au fromage Oka jusqu’au gargantuesque étagé campagnard, il n’y a pas meilleur moyen de renouer avec cette tradition québécoise.

★ Prix : Repas de cabane gastronomique (55 $), repas de cabane gastronomique végétarien (59,50 $), repas de cabane traditionnel (42,50 $). Les enfants de 4 à 11 ans mangent à 27,50 $, 29,50 $ et 22,50 $ respectivement.

► labontedelapomme.ca

● 405 rang de l’Annonciation, Oka

Manoir Hovey X Auberge Saint-Antoine

Photo courtoisie

Voici une unique collaboration haute en saveur, alors que deux chefs d’établissement certifié Relais & Châteaux s’unissent pour célébrer le printemps et le temps des sucres. Le temps d’un souper gastronomique 8 services et de deux brunchs tout aussi enlevants, le chef Alex Bouchard de l’Auberge Saint-Antoine cuisinera au côté du chef Alexandre Vachon du restaurant Le Hatley du Manoir Hovey. Le menu rendra honneur non seulement au sirop d’érable, mais au sirop de bouleau produit sur place, en plus d’ingrédients de saison, comme le crabe des neiges.

Cette expérience est proposée le vendredi 1er avril au soir, puis se poursuivra au brunch du samedi et dimanche 2 et 3 avril.

★ Prix : Menu du soir 145 $, menu brunch 65 $

► manoirhovey.com

● 575 rue Hovey, North Hatley

La Bûche

Photo courtoisie

Au restaurant La Bûche, ce n’est pas nécessaire d’attendre le printemps pour plonger cuillère première dans la soupe aux pois, fourchette dans le jambon, puis bâtonnet dans la tire d’érable. Matin, midi ou soir, 12 mois par année, la cuisine québécoise est à l’honneur dans ce petit bistro situé en plein cœur du Vieux-Québec. Du mimosa ou bloody d’la Bûche jusqu’à la sangria Karibou, rien n’est laissé au hasard.

★ Prix : Brunch de la cabane (28 $), menu enfants (12 $). Menu du soir aussi disponible.

► restolabuche.com

● 49 rue Saint-Louis, Vieux-Québec

Érablière du Lac-Beauport

Photo courtoisie

À la fois centre d’interprétation sur la faune et la flore, musée et table gourmande, l’Érablière du Lac-Beauport renoue avec la tradition familiale en recevant petits et grands à y vivre l’expérience immersive. Après un menu des sucres des plus traditionnels, une balade en forêt ou un concours de sciage de bois seront bien d’adon.

★ Prix : 29,95 $, enfants de 6 à 12 ans 16,50 $, enfants de 2 à 5 ans 9 $.

► erablierelacbeauport.com

● 200 chemin des Lacs, Lac-Beauport

L’Îlot Repère Gourmand

Photo courtoisie

Situé à même le complexe hôtelier axé sur le bien-être Entourage-sur-le-Lac, le restaurant l’Îlot Repère gourmand réserve toujours le même buffet déjeuner du week-end dans un esprit de fête et de famille, mais avec une touche « cabane à sucre ». Toutes les semaines jusqu’à Pâques, le chef Sébastien Laframboise réserve de nouvelles créations surprises sur le thème de l’érable, allant du porcelet de la ferme Turlo laqué au sirop d’érable, jusqu’au fameux pouding chômeur avec glace à la vanille...

★ Prix : Adultes 28 $, enfants 14 $

► ilotrestaurant.com

● 99 chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport

Attelier Archibald

Photo courtoisie

Une seule date à retenir pour la cabane à sucre de l’Attelier : le dimanche 27 mars. Le temps d’une journée, ce bistro familial troquera sa carte habituelle pour un menu bistronomique 8 services où l’érable sera à l’honneur. Les chefs Laurent Godbout et Martin Gagnon ne sont pas à leur premier tour de piste et ça paraît : les deux vétérans de la cuisine vous attendent avec un formidable menu qui ne vous laissera pas indifférent.

★ Prix : 65 $, enfants 4 à 12 ans 25 $, gratuit pour les moins de 4 ans.

► attelierarchibald.ca

● 150 rue Saint-Jacques, Granby

☆ EXTRA

Le Grand Marché de Québec

Le 19 et 20 mars, le Grand Marché de Québec organise un week-end familial qui s’annonce savoureux et gourmand. Olympiques de l’érable, rallye, jeu d’évasion, ainsi que plusieurs acériculteurs seront présents pour répondre à toutes vos questions sur l’érable. Un rendez-vous à ne pas manquer !

► legrandmarchedequebec.com/fr/letempsdessucres/

● 250 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.