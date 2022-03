L’efficacité des drones confirmée en Ukraine

L'Ukraine utilise sa petite flotte de drones turcs Bayraktar TB2 avec un effet dévastateur, menant des attaques contre les énormes convois militaires russes qui avancent à travers le pays. Le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace a déclaré que les TB2 jouaient un rôle «incroyablement important pour ralentir ou bloquer l'avance russe».

La Turquie a vendu à l'Ukraine au moins 20 de ces drones armés en 2019. D’autres ont été livrés depuis par Ankara dont certains ces dernières semaines. Moscou affirme avoir détruit au moins quatre drones Bayraktar et une de ses bases de lancement.

Un TB2 coûte environ 5 M$ US alors que les drones fabriqués aux États-Unis coûtent 20 M$ ou plus. Les Chinois proposent un drone de combat pour aussi peu que 1 M$, mais son taux d’écrasement et ses malfonctions opérationnelles rendent sa fiabilité douteuse.

AFP

Le Bayraktar TB2 a été mis à l’épreuve dans des conflits récents en Afrique du Nord, dans les montagnes du Caucase et au Moyen-Orient. Ankara a utilisé ces drones contre les insurgés kurdes en Irak, en Syrie et en Turquie. Dans la guerre du Haut-Karabakh de 2020, ils ont grandement contribué à la victoire de l’Azerbaïdjan, allié de la Turquie, contre l’Arménie soutenue par Moscou, où ils avaient déjà comme cibles des véhicules de fabrication russe. Ce conflit du Caucase a confirmé l’importance des drones dans les guerres à venir, comme je le notais dans un blogue de 2020.

Les drones TB2 turcs ont mis à rude épreuve les relations entre le Poutine et Erdogan. En Ukraine, les drones Bayraktar ont ouvert le feu pour la première fois en octobre pour détruire une pièce d’artillerie mobile des sécessionnistes prorusses du Donbass.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait alors averti Ankara de prendre «aussi au sérieux que possible» les inquiétudes de Moscou concernant la «militarisation» de l’Ukraine par la Turquie. Lors d’un appel téléphonique avec Erdogan, Poutine a condamné le déploiement «provocateur» des drones d’attaque par l’Ukraine.

Impressionnés par leur utilisation contre les forces terrestres russes, plusieurs pays considèrent de se doter de TB2 turcs. La Pologne est devenue le premier membre de l’OTAN à commander 24 Bayraktar TB2.

Ces drones sont beaucoup moins chers à acquérir, à entretenir et à opérer que des avions de combat et leurs pilotes ne peuvent être ni tués ni capturés: ils sont guidés à partir d’installations mobiles terrestres. Depuis les débuts de l’invasion russe, ils ont détruit des systèmes de lancement de fusées et de missiles, des blindés, des transporteurs de troupes et des postes de commandement mobile.

Байрактар знищує ЗРК "Бук" російських терористів. pic.twitter.com/CqN3iNZ1Nf — Промисловий Портал (@ua_industrial) March 10, 2022

Les Ukrainiens ont mis en ligne de nombreuses vidéos montrant la destruction de cibles par les drones TB2. Également utilisés pour des missions de reconnaissance et de surveillance, ceux-ci sont difficiles à détecter: ils peuvent voler très bas, sous la couverture radar des Russes.

L’espace aérien au-dessus de l’Ukraine est gardé par des missiles sol-air ukrainiens et russes, ce qui rend les opérations aériennes risquées pour les deux belligérants.

Que l’Ukraine puisse frapper avec autant de succès les forces terrestres russes avec des TB2 suggère que les forces russes avancent sans défense aérienne adéquate ou que les drones sont équipés de systèmes de contre-mesures électroniques avancés.

Les drones Bayraktar TB2 ont été conçus pour être propulsés par des moteurs Bombardier Rotax, des variantes des moteurs de motoneiges de la compagnie.

Informé à l’automne 2020 que ses moteurs étaient utilisés à des fins militaires, Bombardier affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour renforcer ses contrôles internes et empêcher leur utilisation dans des situations de conflit.

Contacté par courriel, Bombardier m’a répondu que les moteurs Rotax 914 sont pour un usage civil seulement et sont «certifiés par l’autorité réglementaire civile applicable». BRP-Rotax souligne qu’elle ne fournit pas de moteurs directement aux fabricants de drones et n’a aucune entente contractuelle avec aucun d’entre eux. Les moteurs sont vendus par un réseau mondial de distributeurs indépendants.

Les drones Bayraktar TB2 sont si populaires auprès des combattants ukrainiens qu’une chanson pour célébrer leurs faits d’armes a été publiée sur la page Facebook des forces terrestres ukrainiennes: «Nous nous sommes attaqués à ces orques (monstres repoussants). Ces bandits russes sont transformés en fantômes par les Bayraktar.»