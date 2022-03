Les agences de voyages sont débordées d’appels

L’abolition des tests rapides aux frontières pour les voyageurs doublement vaccinés donne du vent dans les voiles aux agences de voyages, chez qui le téléphone ne dérougit pas depuis l’annonce.

Chez CAA-Québec, c’est la folie à un point tel que l’organisme manque de mains pour répondre à la clientèle qui veut prendre des informations ou réserver un voyage.

« On voit le nombre d’appels augmenter drastiquement et c’est partout dans nos centres de voyages. On est tellement occupé que l’on est à la recherche de nouveaux conseillers et agents de voyages », fait valoir Andrée-Anne Déry, porte-parole.

Exigence dérangeante

Bien que cette dernière exigence pour voyager soit moins contraignante pour les gens adéquatement vaccinés, elle pouvait quand même déranger.

« Ça restait un frein pour les voyageurs, mais là, il ne reste plus grand-chose pour les empêcher de voyager », poursuit Mme Déry.

Chez Voyages Paradis, c’est également l’effervescence.

« Déjà, depuis deux semaines, ç’a repris très fortement parce que c’était dans les plans que les tests allaient être levés. C’est beaucoup moins de contraintes pour les clients », résume Laurent Grand’Maison, directeur général de l’agence.

Une grande avancée

L’abolition des tests rapides est « une grande avancée » pour l’industrie du voyage, car l’exigence suscitait beaucoup d’inquiétudes pour les voyageurs.

En addition à l’abolition des tests rapides, M. Grand’Maison estime que plusieurs voyageurs ont plus d’argent pour s’envoler vers leur destination de rêve, parce qu’ils n’ont pas pu le faire pendant deux ans.

Les destinations dans le sud demeurent les plus populaires, selon différentes agences. Malgré le conflit en Ukraine, certains voyageurs choisissent quand même d’aller en Europe, mais préfèrent les pays plus à l’est.

D’ailleurs, un nouvel outil, Sherpa, est maintenant à la disposition des voyageurs, afin de prendre connaissance de toutes les restrictions et exigences – que ce soit en lien avec la COVID-19 ou non – du pays dans lequel ils souhaitent se rendre.

Le site web permet notamment aux voyageurs de s’informer de tout ce qu’ils doivent faire avant le voyage, en fonction de leur point de départ et de leur destination.