Les alliances nécessaires

«Continuez le combat en vous disant que, plus tôt que tard, s’ouvriront les grandes avenues par où passera l’homme libre pour construire une société meilleure.» Ces paroles, ses dernières, le président chilien Salvador Allende les a prononcées le 11 septembre 1973, peu avant d’être fauché par la mitraille de la soldatesque de l’armée putschiste de son pays. Allende avait été élu trois ans plus tôt, à la tête d’une large coalition des forces progressistes.

Près de 50 ans plus tard, le 11 mars dernier, le nouveau président de gauche, Gabriel Boric, a repris ces mêmes paroles prophétiques depuis le balcon du palais présidentiel, la Moneda, là où des obus avaient détruit une partie du siège du gouvernement, le 11 septembre 1973: «S’ouvrent maintenant les grandes avenues par où passeront l’homme et la femme libres pour construire une société meilleure», a-t-il déclaré devant une foule en liesse, rappelant ainsi la mémoire de son prédécesseur, Salvador Allende, au terme de son discours d’un peu plus d’une heure.

Qui est Gabriel Boric? Âgé de seulement 36 ans, c'est le plus jeune président qu’ait connu ce pays andin. Élu à la tête de la Fédération des étudiants universitaires, il s’est d’abord fait connaître lors des manifestations étudiantes de 2011 qui réclamaient la gratuité scolaire. Candidat pour le parti Convergence sociale, il est élu député une première fois en 2014, puis, en 2017, sa formation politique rejoint le parti Front large (Frente amplio).

En vue des élections présidentielles de 2021, les forces de gauche sentent le besoin de se regrouper dans un nouveau front uni pour mieux affronter le candidat de la droite. Le moment semble propice, les manifestations étudiantes des deux dernières années ayant pavé la voie à une ouverture favorable aux propositions progressistes. Mais les négociations échouent avec le vieux Parti socialiste, qui fera cavalier seul. La nouvelle coalition, qui regroupe, entre autres, le Parti communiste, des groupes écolos et d’extrême gauche, s’appellera Approbation dignité, et c’est cette coalition, avec à sa tête Boric, qui remportera les élections présidentielles, avec plus de 55% des voies au second tour.

Comme on peut le constater, la gauche chilienne est une gauche pragmatique, qui ne craint pas les alliances pour pouvoir vaincre la droite et atteindre le pouvoir pour réaliser ses rêves d’une société meilleure.

Me voyez-vous venir? Un peu plus jeune que Gabriel Boric, Gabriel Nadeau-Dubois, âgé de 31 ans, s’est lui aussi fait connaître lors des luttes étudiantes, le «Printemps érable» de 2012. Lui aussi a ensuite été élu député à l’Assemblée nationale en 2017, étant co-porte-parole de la formation politique Québec solidaire. Et je suis persuadé que l’élection de Boric a suscité, chez Nadeau, de nouveaux espoirs.

Mais là s’arrête le parallèle entre les deux hommes et les deux formations politiques. Approbation dignité est un large front de forces progressistes, une coalition conjoncturelle qui finira sans doute par éclater, mais qui donnera sûrement lieu à d’autres alliances, l’important étant de mener à bien les réformes promises et ne pas laisser la droite se réinstaller au pouvoir.

Tandis que Québec solidaire est un parti sectaire qui refuse toute alliance avec le Parti québécois, le premier parti indépendantiste d’allégeance sociale-démocrate. Ce parti croit pouvoir vaincre l’ennemi — et l’ennemi est puissant — seul dans son coin, sans s’allier à ceux qui luttent dans une autre formation politique pour plus ou moins les mêmes objectifs, en supposant que QS est en faveur de l’indépendance du Québec. Québec solidaire est condamné à être la mouche du coche s’il persiste dans son refus d’alliances stratégiques.

S’il y a bien une chose que peut nous apprendre la gauche latino-américaine, c’est la nécessité des alliances et des coalitions. Mettre un peu d’eau dans son vin n’est pas une hérésie, sauf pour les purs et durs. C’est à ce prix que nous pourrons un jour circuler dans les grandes avenues par où nous, hommes et femmes libres, passerons pour construire une société meilleure.