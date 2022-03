Les destins de Mademoiselle Julie

Portée par deux interprètes de talent, la pièce Mademoiselle Julie offre un duel complexe avec Magalie Lépine-Blondeau et David Boutin au Théâtre du Rideau Vert.

Dans son adaptation de ce classique du Suédois August Strindberg, le metteur en scène Serge Denoncourt voulait souligner les pulsions et les désirs qui sont réprimés par les codes sociaux. Et les deux comédiens ont su relever le défi d’incarner une aristocrate et un valet tour à tour dominants et dominés, passionnés et indécis, dans cette œuvre écrite au 19e siècle.

Magalie Lépine-Blondeau se glisse dans la peau de cette jeune aristocrate qui, le temps d’une nuit, tente de séduire un valet réticent, personnifié par David Boutin. Elle se brûle les ailes face à cet homme, qui derrière un vernis froid et rationnel, fait aussi preuve de sensibilité.

Mademoiselle Julie est ainsi coincée par son statut de femme qui doit préserver à tout prix sa réputation et agir selon les convenances ; tandis que Jean est menotté par son infériorité sociale qui l’empêche de l’aimer et de s’élever dans la hiérarchie.

Entre ces deux êtres qui s’entredéchirent se trouve Kristin, la cuisinière et fiancée du valet. Kim Despatis est parfaite dans ce rôle secondaire, qui représente la force morale et l’ordre établi.

Ce spectacle réussit à transmettre à la fois l’antagonisme qui règne entre l’aristocrate et le serviteur et leur forte attirance.

Magalie Lépine-Blondeau s’avère convaincante en tant que jeune femme un peu frivole, inconsciente du danger, qui se fait avaler par sa passion pour aboutir au désespoir. Elle rend toute une gamme d’émotions avec aisance.

Face à elle, David Boutin sait se montrer tour à tour réservé, arrogant, puis confus et finalement craintif. Ce jeu de passion-répulsion, de tendresse-mépris est porté avec brio par ce duo dont la performance est agrémentée d’un décor et d’un éclairage bien pensé.

Un fossé social

Cette pièce offre donc plusieurs couches psychologiques qui sont rendues avec précision par les protagonistes, dont les destins sont irréconciliables. Dans le programme de la soirée, Serge Denoncourt affirme que cette proposition montre un « amour interdit et honteux », un phénomène toujours contemporain si on considère les interdits liés au genre ou à la religion. Toutefois, les rires d’une partie du public face aux comportements erratiques, voire absurdes, des personnages dans des moments tragiques, laissent poindre le fait que ce message passe difficilement auprès de certains spectateurs.

Mademoiselle Julie est présentée jusqu’au 16 avril au Théâtre du Rideau Vert.

Mademoiselle Julie ★★★1⁄2

Mise en scène de Serge Denoncourt