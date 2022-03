Les pneus russes boudés par les Québécois

Au moment où on peut maintenant changer nos pneus d'hiver pour des pneus d'été, on constate que les Québécois boudent les pneus fabriqués avec des matériaux russes.

Les Québécois peuvent chausser les pneus d’été depuis mercredi dernier. Force est d’admettre que les Sherbrookois sont solidaires avec les Ukrainiens jusqu’au garage. Les Sherbrookois sont nombreux à refuser les pneus fabriqués à partir de composantes provenant de la Russie.

«Plusieurs clients viennent me voir et, lorsque nous leur disons que ce sont des pneus faits en Russie, les clients ne les veulent pas», a expliqué Réal Bolduc, propriétaire du garage Pneus Estrimont inc. à Sherbrooke.

L'expert automobile chez CAA Québec, Jesse Caron, est conscient que certains pourraient faire ce choix. «Si certains prennent cette décision, il faut savoir qu'il y a assez de choix pour les consommateurs pour choisir des produits qui proviennent de partout ailleurs sur le globe», a-t-il précisé.

Moins de choix qu’à l’habitude

Même si d'autres choix se présentent aux consommateurs, plusieurs grandeurs spécifiques pourraient se faire rares chez certains garagistes, croit M. Bolduc. Selon l'expert de CAA Québec, cette rareté pourrait effectivement se faire sentir dans les prochaines semaines, mais les gens qui s'y prennent à l'avance devraient pouvoir obtenir le produit voulu, estime-t-il.

Force est d'admettre que le prix des pneus a encore augmenté dans la dernière année. Une livraison d'un Conteneur de 900 pneus coutait environ 4500$ canadien au garage Pneus Estrimont. Cette année, M. Bolduc paie plus de 18 000$ américains. Le garagiste estrien n'a d'autre choix que d'augmenter ses prix d'environ 20% par rapport à l'an dernier.

Cependant, il n’est pas question de faire de compromis sur la qualité du pneu, croit l'expert automobile de CAA Québec Jesse Caron.

«Certains pourraient être tentés de conserver leurs vieux pneus d'hiver pour économiser, mais ce n'est pas une bonne idée. Sur des surfaces chaudes, ils ont une beaucoup plus grande surface de freinage», a-t-il expliqué.

Rappelons que l’entreprise de pneus Nokian a transféré quelques pans clés de sa production en Russie vers la Finlande en février dernier.

