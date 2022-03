March Madness: Georges Lefebvre et le Vermont éliminés

Le Québécois Georges Lefebvre a assisté, impuissant, à l’élimination de ses Catamounts du Vermont au March Madness. Du banc, il a vu les Razorbacks de de l’Arkansas l’emporter 75 à 71, jeudi à Buffalo.

Lefebvre n’a pas passé la moindre minute sur la surface de jeu dans la défaite.

La logique est ainsi respectée puisque l’Arkansas était favori. Une surprise n’était toutefois pas hors du portrait puisque les Catamounts avaient remporté leurs huit dernières sorties, tandis que les Razorbacks avaient perdu deux de leurs trois derniers matchs.

Ce sont les lancers francs qui ont fait la différence dans cette rencontre. Arkaknsas en a réussi 20 en 25, contre seulement 10 en 17 pour leurs adversaires.

Stanley Umude a mené la charge pour les gagnants en vertu d’une récolte de 21 points en neuf rebonds. JD Notae, Davonte Davis et Jaylin Williams n’ont pas été en reste avec des récoltes respectives de 17, 14 et 13 points.

Dans la défaite, Ben Shungu et Ryan Davis ont contribué offensivement avec 20 points chacun.

Les gagnants ont maintenant rendez-vous avec New Mexico State. En vertu d’une performance de 37 points de Teddy Allen, les Aggies ont vaincu le Connecticut au compte de 70 à 63.

Le March Madness se poursuivra vendredi, et trois Québécois seront en action. Bennedict Mathurin et l’Arizona, favoris dans la section sud, ont rendez-vous avec Wright State à compter de 19 h 27. Eze Dike et les Bulldogs de l’Université Yale croiseront pour leur part le fer avec Purdue à 14 h, tandis que Tyrese Samuel et les Pirates de Seton Hall seront en action face à TCU à 21 h 57.