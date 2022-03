Mauricie: le vrac a la cote à Sainte-Thècle

À Sainte-Thècle, une épicerie en vrac a remporté la bourse d’honneur de la Mauricie pour son succès.

Réussir en affaires dans une petite communauté, c'est possible. L'épicerie Grano-Vrac et Délices en est la preuve. Stéphanie Marineau, la propriétaire, a ouvert son commerce à Sainte-Thècle d'abord pour répondre à ses propres besoins.

«Ma fille a des intolérances alimentaires et je me devais d'ouvrir un commerce comme celui-ci si je ne voulais pas parcourir une heure de route », a expliqué Mme Marineau.

Presque 5 ans plus tard, la clientèle est présente et le commerce est devenu un incontournable.

Une réussite reconnue par le gouvernement. La propriétaire a reçu la bourse d'honneur pour la région de la Mauricie. 25 000 $ qui récompensent surtout les efforts derrière ce projet.

La propriétaire compte partager son prix avec sa communauté. Jusqu'au 31 mars, 10% des profits de l'épicerie, autant en succursale qu'en ligne, seront remis à des familles dans le besoin qui doivent composer avec des allergies alimentaires.

«On ne se le cachera pas, tout augmente présentement et c'est souvent ceux qui font des sacrifices qui sont encore plus pénalisés, surtout des familles qui vivent avec des allergies alimentaires. Souvent, dans les banques alimentaires, il n'y a pas d'aliment pour eux», a expliqué la gagnante.

Dans son épicerie aussi, difficile d'échapper à l'inflation. L'avantage, c'est qu'acheter en vrac coûte moins cher, selon elle.

«Chez Grano-Vrac, les clients ne cherchent pas vraiment un prix. Ici, on donne un service de qualité, on donne du soutien. Moi, je vais toujours chercher la même marge. Souvent, je vais faire des concessions. Il y a des prix que je vais tenir un peu plus élevés au lieu de faire des promotions. Ça va me permettre de garder un autre prix et de ne pas l'augmenter tout de suite», a-t-elle détaillé.

Mais elle n'échappe pas aux ruptures d'inventaires de certains produits. Jusqu'à présent, sa créativité a permis de limiter les dégâts pour sa clientèle.